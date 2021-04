Nadal puede más que Tsitsipas, 12da corona en Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA.- Rafael Nadal levantó un match point y terminó imponiéndose el domingo 6-4, 6-7 (6), 7-5 ante Stefanos Tsitsipas en la final del Abierto de Barcelona, consagrándose campeón del torneo por 12da ocasión.



Al ampliar su récord de títulos en la cita en superficie de polvo de ladrillo, Nadal alzó su primera corona del año. El astro español selló el triunfo con su tercera bola de partido.



Nadal ha tenido dificultad para encontrar su mejor nivel, pero su entusiasmó tras un emerger victorioso de una batalla de 3 horas y 38 minutos. Se trató de la final ATP a un máximo de tres sets de mayor duración desde que las estadísticas empezaron a llevarse en 1991. Fue también el partido a tres sets más extenso en la gira masculina este año.



“El momento de la temporada es perfecto para ganar el primer título", dijo Nadal. "Esta semana me puede ayudar para encarar lo que viene con mentalidad positiva”.



Fue el séptimo título de Nadal en las últimas 10 días del Conde de Godó, como también se le conoce al torneo. Totaliza 12 conquistas en 16 participaciones. El certamen no se pudo disputar el año pasado por la pandemia de coronavirus.



“Es un torneo histórico dentro de nuestro circuito, es en mi club, un torneo que he visto desde que era pequeño", dijo Nadal.



El mallorquín también empleó tres sets para sortear sus primeros dos partidos en Barcelona. Desembarcó tras haber perdido ante Andrey Rublev en los cuartos de final del Masters de Montecarlo la semana pasada — torneo que Tsitsipas ganó tras derrotar a Rublev en la final.



Tsitsipas, quien no había cedido un solo set rumbo a la final de Barcelona, venció a Nadal en los cuartos de final del Abierto de Australia en febrero.



Nadal debió remontar en el primer set, ganando cuatro juegos seguidos para llevárselo. También fue de menos y más en el segundo, uno en el que desperdició un par de match points con el marcador 5-4 a su favor.



Tsitsipas capitalizó su tercera bola para set en el desempate para forzar una tercera manga. El griego procedió a desperdiciar una bola de campeonato cuando se puso arriba 5-4. Nadal sobrevivió y ganó los últimos tres juegos para quedarse con el título.



“El partido nunca se termina hasta el último punto, eso es lo que he aprendido hoy de Nadal", dijo Tsitsipas. “Nadal siempre te obliga a jugar una bola más, siempre te devuelve una bola más. No estoy en el momento de haber podido analizar mucho, pero Rafa odia perder más que ningún otro tenista".



Nadal acudirá a Roland Garros en busca de ampliar a 14 su cosecha de títulos. Otra consagración en la tierra batida de París le permitirá romper el empate con Roger Federer en la tabla histórica de hombres — ambos con 20 — en las citas de Grand Slam.



“Partidos como el de hoy ayudan a mejorar, me puede ayudar a dar un paso adelante, que lo necesito. Miro adelante con ilusión”, dijo Nadal.