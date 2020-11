Diego Vazquez: “La fuerza mental nos dio el pase”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Contra la corriente, logrando un empate agónico y pintando de azul la historia en penales, el Ciclón se metió a cuartos de final de la Concacaf League y lo hizo por tercera vez en el torneo jugando en patio ajeno. Fue en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, El Salvador. Allí Motagua mostró personalidad contra el Alianza para reponerse ante la adversidad.

Después de un claro penal que el panameño John Pitti no vio contra Kevin López, el Azul se vio abajo en el marcador al 80, cuando Rodolfo Zelaya transformó un cobro de 11 metros provocado por Marcelo Santos. Pero las Águilas sacaron carácter y al 90+1 su contención Héctor Castellanos consiguió de zurda una igualdad tan agónica como merecida.

“Es un jugador importante en la parte defensiva, siempre le pedimos que haga alguna incorporación, que muestre colmillo, que busque el arco; solo le pido que no patee de zurda, pero esta vez lo hizo y marcó un gol extraordinario”, confesó el entrenador motagüense, Diego Vazquez.

Fuerza mental...

Luego del empate, el Ciclón firmó el boleto en penales tras disimular el fallo de Kevin con los aciertos de Roberto Moreira, Matías Galvaliz, Omar Elvir y Rubilio Castillo.

“Cambiamos el sistema, dejamos tres delanteros en el campo y en los penales la fortaleza mental tanto de Jonathan Rougier como de todos los que patearon nos dieron la clasificación”, contó Diego. Eso sí, en medio del festejo, la Barbie no olvidó el fallo arbitral.

“Hicimos un buen partido, fue un penal claro que no nos cobran porque el línea es local (Douglas Bermúdez), eso fue lo que me dijo el árbitro. Después cobran un penal similar para ellos, pero gracias al ímpetu de los jugadores pudimos empatar”, rememoró Diego tras la proeza en la capital salvadoreña. No es la primera vez que Motagua se clasifica jugando en la cancha de su rival.

Ya lo había hecho en dos ocasiones en la Liga de Concacaf de 2018.

En Belice y Jamaica

La primera vez lo hizo en la ronda inaugural de aquel campeonato, cuando eliminó al Bandits de Belice (3-0 global).

Los Azules ganaron 2-0 en Tegucigalpa con goles de Kevin y Galvaliz, y Moreira redondeó la clasificación en el Estadio Isidoro Beaton de Belmopan.

El segundo pase de visita lo firmó en la siguiente fase de ese mismo torneo contra el Portmore United de Jamaica.

El Mimado se impuso 3-2 en el Nacional con doblete de Juan Pablo Montes y otro de Rubilio. En la vuelta, jugada en el Independence Park de Kingston, Rubilio terminó sellando la clasificación con un doblete (2-0).

“Es un momento importante para nosotros, quedamos cerca de pasar a la Concachampions, lo que cuesta mucho”, dijo

Diego tras ubicarse en cuartos y quedar muy cerca de la Concachampions. Subcampeón tanto en la edición de 2018 como en la de 2019, Motagua busca que esta tercera sea la de la vencida y pueda por fin levantar la resistida copa...