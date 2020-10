El sorprendente cambio de look de Cristiano Ronaldo

TURÍN, ITALIA.- Mientras se recupera del covid-19, Cristiano Ronaldo sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al mostrar su increíble cambio de look. La estrella de la Juventus decidió raparse por completo.

En un video publicado en Instagram, el astro portugués aparece en una habitación ejercitándose mientras es filmado por su pareja, Georgina Rodríguez, quien respetando el distanciamiento captó las imágenes.

El astro portugués ha estado ausente en los últimos partidos de la Juventus luego de haberse contagiado de coronavirus en la concentración de la selección portuguesa, por lo que ha decidido ponerse a tono desde su casa para enfrentar al Barcelona la próxima semana en un partido que acaparará todas las miradas por su ansiado reencuentro frente a Lionel Messi.

Luego de haberse trasladado a Italia para continuar con su cuarentena por la enfermedad, CR7 negó haber infringido con el protocolo sanitario, luego de que el ministro italiano de Deportes lo acusara de haber incumplido con las medidas.

Cristiano Ronaldo asegura haber hecho todo bien luego de regresar a Italia en un avión ambulancia y luego de aterrizar en Turín fue llevado por una ambulancia hacia su casa para evitar cualquier contacto.

“Un señor del que no voy a decir su nombre, aquí en Italia dice que no he respetado el protocolo. Es simplemente una mentira. He respetado y respetaré todos los protocolos”, manifestó Ronaldo en un video en Instagram donde se defiende de las acusaciones de Vicenzo Spadafora.

