"Somos un auténtico equipo", aplaude Tuchel a sus jugadores

LISBOA, PORTUGAL.- El entrenador del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, aplaudió a sus jugadores ("somos un auténtico equipo") tras su victoria 3-0 sobre el Leipzig en semifinales de la Champions League y empezó a pensar ya en la final, que será "el partido más importante" de su carrera hasta el momento.

"Esto es increíble. Estamos aquí para jugar la final, para ganar (el título). El equipo ha mostrado calidad, decisión, una buena mezcla con la cual hemos merecido la victoria", valoró Tuchel tras el partido a la televisión RMC Sport.



"Estaba muy nervioso, sentía la presión antes del partido, no era fácil. Pero tengo jugadores acostumbrados a jugar con esta presión, a los que le gustan los partidos decisivos. Pero yo nunca estoy seguro", admitió.



Tuchel reconoció también que echó de menos al público en la grada, ya que los partidos de esta 'Final 8' de la Champions se disputan a puerta cerrada por la pandemia del nuevo coronavirus.

"Con los hinchas, somos uno. Deberían estar aquí. El fútbol está hecho para los espectadores, para los hinchas. Sentimos de verdad que están con nosotros y espero que puedan sentir que somos un auténtico equipo", apuntó.



"La final es un gran partido, evidentemente. Es la final de la Champions League, será el partido más importante de mi carrera", se ilusionó.



Por su parte, el defensa y capitán del PSG, Thiago Silva, también comenzó a pensar en el duelo final del domingo.



"Esto es histórico ya, pero no ha terminado, todavía queda un partido. Hay que festejar esta clasificación, pero también tenemos que descansar para el domingo, que no será un partido fácil", valoró también a RMC Sport.



La final sería su último partido con el PSG, a menos que el club decida ampliar su contrato, que finaliza.

"Prefiero no hablar de ese tema por el momento, no ayuda. Es mi último partido por ahora, espero que podamos celebrar juntos el título. Vine (al PSG) en 2012 para este objetivo, ahora tenemos que merecer ganarlo", apuntó.



"Debemos continuar con esta mentalidad, que está muy bien. Nos preparamos muy bien y los jugadores están siendo muy profesionales, sobre todo tras la pandemia. Hemos hecho algo extraordinario, que no era fácil", añadió.