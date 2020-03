Pistons: Christian Wood dio positivo por virus 

DETROIT, ESTADOS UNIDOS.- Christian Wood de los Pistons de Detroit dio positivo por el coronavirus, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.



Wood se siente bien, de acuerdo con la persona que habló con AP la noche del sábado bajo la condición de no ser identificada debido a que tanto los Pistons como el alero no han confirmado públicamente el resultado positivo.

El diagnóstico de Wood trasciende una semana después de jugar contra el Jazz de Utah — pasando buena parte de esa noche marcando a Rudy Gobert, el primer jugador de la NBA en dar positivo.

Donovan Mitchell, compañero de Gobert en el Jazz, también arrojó positivo por el virus. No se puede establecer si esos tres jugadores estuvieron involucrados en transmitirlo a otros.

Los Pistons confirmaron posteriormente que un jugador — sin identificar a Wood — dio positivo el sábado y se encuentra con aislamiento autoimpuesto.



"Un jugador de los Pistons de Detroit, bajo el cuidado del personal médico y en aislamiento desde el miércoles, se sometió a la prueba del COVID-19", informó el equipo. "Se recibió un resultado positivo preliminar el 14 de marzo. La salud y bienestar de nuestros jugadores, nuestra organización y los demás en la liga, y todos los que potencialmente han sido afectados por esta situación es primordial".



Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus sólo causa síntomas de leves a moderados, como fiebre y tos. En algunas, especialmente los ancianos y personas con previos problemas de salud, puede ocasionarles enfermedades más severas, incluyendo neumonía.



La gran mayoría de los infectados del nuevo coronavirus se recuperan. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), pacientes en unas primeras etapas de la enfermedad logran sanar en aproximadamente dos semanas, mientras que a los enfermos más graves les podría tomar de tres a seis semanas hacerlo.

La paralización de la NBA, desde el miércoles, se dio en medio del mejor momento de Wood en su carrera. Promedia 21.6 puntos y 9.1 rebotes durante un tramo de 16 partidos desde el 2 de febrero. También alcanzó doble dígitos en anotación en cada uno de esos 16 partidos, luego que nunca antes había encadenado más de tres partidos con esa cantidad.



Wood fijó un récord personal para esta temporada con 30 puntos en ese partido del 7 de marzo ante el Jazz, y lo superó cuatro noches después al firmar 32 puntos ante Filadelfia.



"Las noches más generan las estrellas más luminosas", escribió Wood en Instagram a inicios de la semana, su comentario al lado de una foto en la que completa una volcada sobre Gobert, el mejor jugador defensivo de la NBA la pasada temporada y seleccionado al Juego de Estrellas por primera vez en la actual.