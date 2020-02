"Celebración de vida": Familia y fanáticos rinden tributo a Kobe Bryant

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Miles de personas, entre celebridades, familiares, amigos y fanáticos, se congregaron este lunes en el Staples Center, la cancha de Los Ángeles Lakers, para rendir tributo a su ídolo Kobe Bryant y su hija de 13 años, fallecidos hace un mes en un accidente aéreo.



"Dios sabe que no podían estar en esta Tierra el uno sin el otro", dijo la viuda del legendario Bryant, Vanessa, tratando de controlar las lágrimas. "Que ambos descansen en paz y se diviertan en el cielo... hasta que nos volvamos a reunir algún día".



La fecha del 24 de febrero (24/02) es simbólica: Kobe Bryant llevaba en su camiseta de los Lakers el número 24 durante su segunda parte de la carrera, y Gianna, su hija de 13 años, que también era basquetbolista, el número 2.



Bryant (1978-2020) murió el 26 de enero en un accidente de helicóptero junto a su hija de 13 años y otras siete personas. Desde entonces, murales e improvisados altares se levantaron en la ciudad a la espera de esta ceremonia oficial, que se realiza en "la casa que Kobe construyó" y donde ganó cinco títulos.



La ceremonia, llamada "Una celebración de la vida de Kobe y Gianna Bryant", arrancó con un video de entrevistas y grandes momentos de Bryant y su hija, que continuaron a lo largo de la ceremonia.



Beyonce fue la primera en subir al escenario para interpretar "XO" de su álbum de 2013 que lleva su nombre, y "Halo", que aparece en "I Am... Sasha Fierce" de 2008.



"Estoy aquí porque amo a Kobe y ésta era una de sus canciones favoritas", dijo la reina del pop sobre "XO".

"Fue mi todo"

Las 20,000 personas que acudieron al evento habían recibido a su viuda y sus tres hijas, Natalia, Bianka y Capri, con una ovación.



"Fue mi todo", dijo Vanessa Bryant, recordando haber conocido al jugador cuando tenía 17 años. "Fue el marido más increíble".



"No podré decirle (a mi hija) lo guapa que está el día de su boda", expresó entre lágrimas. "Nunca podré ver a mi niña caminar al altar, verla bailar con su papá".



La viuda de Bryant demandó este lunes al operador del helicóptero en el que murió su esposo y su hija, ambos enterrados en una ceremonia privada hace un par de semanas.



Entre los invitados destacan Magic Johnson, otra leyenda de los Lakers, su entonces ídolo Michael Jordan, sus excompañeros Shaquille O'Neal y Pau Gasol, y Jerry West, quien como gerente del equipo contrató a Bryant.



También asistieron Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Phil Jackson, Elgin Baylor, Tim Duncan, Dwyane Wade, Tony Parker, Gregg Popovich, Doc Rivers, Steph Curry, James Harden, Byron Scott, Lamar Odom, Vlade Divac, Devin Booker y el comisionado de la NBA Adam Silver.



Entre las celebridades que acudieron al tributo destacan también Spike Lee --que era su amigo cercano y que dirigió un documental sobre la vida de Bryant--, así como el rapero Snoop Dog, un gran fanático del equipo, Kim Kardashian y su esposo, el también rapero Kanye West.

"Fue como perder a un amigo"

Los suertudos fanáticos que pudieron comprar un boleto para la celebración hicieron largas filas horas antes de que comenzara, para pasar los puntos de seguridad, constató un periodista de la AFP.



"Kobe significaba todo para esta ciudad, para el equipo, para mi", dijo Karen Sánchez, que recibió confirmación de los boletos horas antes de esta ceremonia oficial.



"Lo vi jugar desde el comienzo, seguí su carrera por 20 años, disfruté su juego y lo defendí de las personas que lo odiaban", añadió esta mujer de 41 años, "la misma edad de Kobe".



"Fue como perder a un amigo", expresó por su parte Marcos Rojas (23). "No podía salir el día de su muerte".



Los asistentes al memorial recibieron un programa de 24 páginas con fotos de Bryant y su familia, así como un botón y una camiseta negra con imágenes de Kobe y su hija y sus números, 24 y 2, en el reverso.



Muchas personas trataron de conseguir en el lugar un boleto, que no eran transferibles y por lo que los fanáticos pagaron hasta 224 dólares por boleto.



El dinero recaudado será donado a la Mamba and Mambacita Sports Foundation.



El Staples Center ha sido sede en el pasado de otras ceremonias como ésta, incluida la de Michael Jackson en 2009 y la de Nipsey Hussle el año pasado.