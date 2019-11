España se asegura la cabeza de serie en Eurocopa

MADRID, ESPAÑA.- España goleó 5-0 a Rumanía este lunes, con doblete de Gerard Moreno, en el último partido de clasificación para la Eurocopa de 2020, con lo que la Roja se asegura ser cabeza de serie en el torneo continental, aunque con su seleccionador en la cuerda floja.



Fabián abrió el marcador (8), Moreno puso el 2-0 de cabeza (33), repitió con un disparo en boca de gol (43), al filo del descanso Adrian Rus marcó en propia puerta el 4-0 al intentar desviar un tercer disparo de Moreno (45) y ya en el descuento Mikel Oyarzabal hizo el 5-0 definitivo (90+1).



España, que llegaba al encuentro segura de acabar líder del grupo F, acaba invicta la fase de clasificación para la Eurocopa por tercera vez en la historia con ocho victorias y dos empates, asegurándose ser cabeza de serie en el sorteo del 30 de noviembre.



Pero, el éxito de la Roja se vio empañada por los informaciones que apuntan a que Robert Moreno no será el técnico español en la Eurocopa.



Moreno no compareció en rueda de prensa y la Federación Española de Fútbol (RFEF) convocó una rueda de prensa para el martes a mediodía con la presencia del presidente Luis Rubiales.



Rumanía, por su parte, se jugará su pase a la fase final de la Eurocopa en una repesca en marzo, pero la goleada de este lunes profundiza su crisis y la delicada situación del seleccionador Cosmin Contra, que prácticamente se despidió este lunes.



"Quiero agradecer a la Federación por la oportunidad que me ha dado, ha sido un honor ser seleccionador de este equipo. Espero que en marzo la persona que me reemplace tenga más éxito", afirmó tras el partido.



En un estadio metropolitano medio vacío en una fría noche madrileña, España dominó con solvencia a una Rumanía, que apenas puso en apuros al meta Kepa Arrizabalaga.



El portero de la Roja se estiró para desviar a córner un disparo de George Puscas tras un error de la defensa española (12) en la que fue la única llegada con auténtico peligro de Rumanía.



La Roja manejó el balón, basculando de un lado a otro en busca de los huecos en la compacta defensa rumana.



Avisó Santi Cazorla con un disparo al larguero (7), pero un minuto después Fabián aprovechó un rechace del portero rumano Ciprian Tatarusanu a tiro de Dani Carvajal, para marcar el 1-0 (8).

Gerard Moreno protagonista

El gol espoleó a los españoles que siguieron acosando la puerta rumana, llegando por los costados por donde aparecían José Gayá y Dani Carvajal para meter balones al área.



A la media hora, Santi Cazorla, muy activo a la hora de poner balones al espacio, centró al área para que Gerard Moreno cabeceará poniendo el 2-0 (33).



El jugador del Villarreal sólo necesitó diez minutos más para volver a marcar al rematar en boca de gol una asistencia de Gayá (43) poniendo el 3-0 en el marcador.



Moreno volvería a ser el protagonista en el cuarto tanto culminando un contraataque con un disparo que el central rumano Adrian Rus desvió al fondo de su portería al intentar despejar (45).



El 4-0 y el descanso sirvió para relajar al equipo español, que en la segunda parte bajó la velocidad en la circulación del balón.



Ante una Roja más tranquila, Rumanía empezó a recuperar más balones y a llegar en más ocasiones a la portería española en rápidos contraataques, aunque se estrelló en la defensa local.



En el acercamiento más peligroso de los visitantes, Dani Carvajal se echó al suelo para sacarle el balón a Rus cuando se iba a quedar en el mano a mano con Kepa (55).



En los últimos 20 minutos, Rumanía trató de presionar algo más para marcar el tanto del honor, pero sería España quien rubricaría el quinto con un disparo ajustado al palo de Mikel Oyarzabal (90+1).