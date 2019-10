Desde la partida de Keylor, Madrid tiene un debate en el arco: ¿Courtois o Aréola?

MADRID, ESPAÑA.- Thibaut Courtois fue el gran fichaje del Real Madrid tras la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus el año pasado.



En ese momento, el Madrid consideró que su mayor necesidad era reforzar la portería, y lo hizo con la adquisición del belga que acaba de ser consagrado como el mejor en su posición en la Copa Mundial de ese año.



Con Thibaut Courtois, el Madrid despejaría las dudas en el arco de una vez por todas.



Un año después, sin embargo, el Madrid tiene abierto un debate en la posición.



Courtois fue silbado por la afición del estadio Santiago Bernabéu en el empate 2-2 ante el Brujas en la Liga de Campeones el martes, y llamativamente fue cambiado por el entrenador Zinedine Zidane en el descanso tras encajar dos goles a tres remates del club belga.

Zidane no entró en detalles sobre qué le había pasado a Courtois, limitándose a decir que no podía continuar al sentirse indispuesto. El club informó después que el belga padeció un malestar estomacal.



Courtois fue reemplazado por Alphonse Aréola. Recién adquirido del París Saint-Germain, el portero francés se ha ganado con rapidez el apoyo de la afición tras sus buenas prestaciones cuando le ha tocado atajar. Lo hizo ante Brujas, luciéndose con una notable intervención en un mano a mano al ser exigido por primera vez en el partido.



En cambio, Courtois decepcionó en una acción similar en la primera parte, y los visitantes facturaron su segundo gol. También pudo haber hecho algo más en el primer tanto, mal ubicado en un contragolpe.



“Courtois es el portero del Real Madrid, junto con Aréola”, dijo Zidane. “Cada uno puede opinar y no voy a entrar en eso... No estoy preocupado. Courtois también lo quiere hacer bien y se trata de eso”.



Zidane reconoció que la situación mejoró tras la modificación en el arco, pero fue precavido en no dejar señalado a Courtois.



“La segunda parte fue mejor y me quedo con eso”, dijo Zidane. “En la primera parte podemos culpar a Courtois, pero aquí estamos todos, yo el primero. Es lo que hicimos y yo soy el primer responsable”.



Keylor Navas había sido el titular del Madrid antes del desembarco de Courtois, teniendo un papel clave en la conquista de los tres títulos seguidos de la Liga de Campeones. Pero solía ser el primero en ser criticado cuando algo salía mal. El costarricense fue transferido al PSG en una operación en la que Aréola llegó al Madrid cedido a préstamo.



Zidane no aclaró de inmediato quién será el titular, Aréola o Courtois, el sábado al recibir al Granada en la Liga española.