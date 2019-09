Pedro Troglio sobre Olimpia: tenemos ganas de jugar en Tegucigalpa

SAN PEDRO SULA.- El entrenador de Olimpia, Pedro Troglio, valoró la victoria de 5-0 ante Real de Minas en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.



Olimpia derrotó a Real de Minas 5-1 en el estadio Olímpico de San Pedro Sula y con ello lograron mantenerse en tercera posición de la tabla y acercarse a dos puntos de Motagua.



Pedro Troglio, entrenador de los blancos, salió satisfecho con lo hecho por sus dirigidos ante los mineros.



"Nosotros no solo debemos conformarnos con jugar bien al fútbol, hay una parte táctica que se debe respetar, además de un sacrificio con o sin la pelota. Se hicieron cosas que se deben realizar, tuvimos mucha intensidad y así fueron llegando los goles", comenzó Troglio.



Troglio tiene en la mira al Motagua, su siguiente rival en Liga, pero antes se concentra en cerrar la llave ante Comunicaciones por la Liga de Concacaf, además espera conocer lo más pronto posible en dónde se jugará.



"Tenemos un partido en Guatemala antes de enfrentar a Motagua que también es vital, hoy tuvimos algunos cambios en el plantel. Ahora esperemos tener una respuesta por lo del clásico para ver dónde nos quedamos concentrados, esperemos darle una alegría a nuestro público".



Pese a los buenos resultados obtenidos en Liga y Concacaf en San Pedro Sula, Troglio no cambia el Nacional. "Hemos sacado buenos resultados acá (en el Olímpico), nos hemos acostumbrado al calor de la gente que nos acompaña, pero tenemos ganas de jugar en Tegucigalpa".



Sobre las rotaciones, dijo, "nosotros estamos bien, esta semana hubo rotaciones y nadie dijo nada, cambié siete jugadores y metimos cinco goles, ¿cuál equipo prefieren, el que ganó el jueves o este? Hay que hablar con el diario de lunes. En el fútbol se gana o se pierde con Messi o con Maradona en la cancha, el tema es que intentemos ganar, estoy contento por darle oportunidad a los que no venían jugando".