Condenan violencia y piden no llamar al odio en los estadios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diferentes voces del mundo deportivo y de la sociedad llamaron a no generar odio ni estimular la violencia tras los últimos incidentes registrados la noche de este sábado en las inmediaciones del Estadio Nacional, previo al clásico del fútbol hondureño.



Al menos tres personas han muerto y decenas de heridos y lesionados es el resultado de una batalla campal protagonizada por la barra del Olimpia, la Ultrafiel.



El partido de fútbol Olimpia contra Motagua previsto para las 7:30 de la noche se ha suspendido por los incidentes violentos.



El pastor evangélico Alberto Solórzano publicó en la red social de Twitter un mensaje llamando a la paz y tranquilidad.



“No es justo utilizar un incidente como el ocurrido hoy en el Estadio Nacional para estimular el odio y la confrontación ...”, dice el mensaje.

Por su parte, el dirigente deportivo del Olimpia, Sebastián Pastor, también llamó a evitar la violencia y el odio.



El fútbol no puede ser escenario de la violencia. Debemos condenar y lamentar cualquier acto violento, no importa de dónde se origine. Se debe investigar y aplicar la ley a los responsables. La ausencia de la autoridad y resguardo policial es evidente, dice Pastor en su cuenta de Twitter.



“Cualquier dirigente, comunicador, político, sector que se quiera aprovechar de una situación tan lamentable no está a la altura de las circunstancias. Hay que ser prudente, coherente y buscar soluciones , no llamar al odio, dice en un segundo mensaje.

