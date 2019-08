Manchester City vence en penales al Liverpool y gana la Community Shield

LONDRES, INGLATERRA.- Después de completar una barrida de trofeos en la Liga Premier la temporada pasada, Manchester City abrió la nueva temporada levantando la Community Shield tras una victoria el domingo en penaltis sobre Liverpool.



El City acertó sus cinco penaltis -el último cobrado por el brasileño Gabriel Jesús- y el portero chileno Claudio Bravo hizo una atajada clave al intento de Georginio Wijnaldum para consumar una victoria 5-4 en penaltis, luego que el tradicional duelo para iniciar la temporada inglesa terminó 1-1 en el tiempo regular.



“Fue una buena prueba para ambos equipos”, comentó el técnico del City, Pep Guardiola. “Es bueno que los jugadores se den cuenta lo que enfrentarán esta temporada. En este nivel la diferencia no es ninguna”.



El City abrió la campaña anterior levantando la Community Shield para luego ganar la Copa FA, la Copa de la Liga y la Liga Premier, superando al Liverpool en la carrera por el título local por un punto.



Liverpool, que conquistó la Liga de Campeones por sexta vez la temporada anterior, ganó sólo uno de siete partidos de pretemporada antes de perder con el City en el estadio Wembley.



Le tomó 12 minutos a Raheem Sterling retomar el nivel que mostró con el City en Wembley en mayo pasado, cuando completaron un triunfo de 5-0 sobre Watford en la final de la Copa FA.



Kevin De Bruyne cabeceó hacia David Silva, quien tocó el balón para Sterling, quien anotó a corta distancia. Fue el primer gol de Sterling contra el club que dejó hace cuatro años y no se contuvo a celebrar frente a los aficionados del Liverpool cercanos a la portería.



Liverpool no sólo fue exhibido en defensa, sino que también desperdició oportunidades al ataque y dos veces el marco le negó la anotación tras el descanso, cuando Virgin van Dijk remató contra el larguero y Mohamed Salah le dio al poste.



Pero el arquero del City, Bravo, fue vencido a los 77 minutos, cuando dos defensas se combinaron.



Van Dijk bajó un tiro libre de Jordan Henderson y mandó la volea a Joel Matip, quien cabeceó hacia las redes.



Al Liverpool se le negó el gol del triunfo en el tiempo regular cuando el cabezazo de Salah venció a Bravo, pero Kyle Walker se revolvió para salvar sobre la línea de gol.



“Fue una actuación poderosa”, dijo Jürgen Klopp, técnico del Liverpool. “Ambos equipos tuvieron una pretemporada parecida, viajando tanto que no sabes realmente dónde estás, es muy intenso con todos esos viajes.



“Obviamente en la segunda mitad estuvimos a cargo y llenos de ganas. No lo hicimos, pero por lo menos tuvimos el gol del empate. En los penales hay un poco de suerte involucrada y una atajada del portero lo decidió, pero no puedo estar decepcionado hoy”.



Para un partido enfocado en recaudar dinero para causas buenas hubo una cantidad importante de rencor en Wembley.



Los himnos de ambos clubes fueron abucheados por los fanáticos rivales, y luego el himno nacional -“Dios salve a la Reina”- fue abucheado por los seguidores del Liverpool.



Durante el juego, el técnico del City, Pep Guardiola, enfureció cuando Joe Gomez hizo una entrada fuerte sobre Silva, demostrando cómo fue la acción con su propio pie derecho.