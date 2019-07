Real Madrid logra su primer triunfo ante el Fenerbahçe en Audi Cup

MÚNICH, ALEMANIA.- El Real Madrid consiguió al fin su primera victoria de la pretemporada tras vencer este miércoles 5-3 al Fenerbahçe turco en el partido por la tercera plaza de la Audi Cup, disputado en Múnich.

El francés Karim Benzema apareció con un triplete (12', 27' y 53'), mientras que Nacho Fernández (62') y Mariano (80') fueron los encargados de marcar los otros goles blancos.

No obstante, esta victoria, la primera en cinco partidos de preparación, no escondió los problemas defensivos que tiene el equipo que entrena Zinedine Zidane, pues ya ha encajado 16 goles en cinco encuentros disputados hasta el momento.



"Sé que tengo un equipazo. No estamos listos aún. Vamos a recuperar mas juego y confianza y vamos a sacar las cosas adelante. Solo nos falta ganar un partido", fueron las palabras de Zidane antes del encuentro.

Por parte de los turcos marcaron el holandés Garry Mendes Rodrigues (6'), el marroquí Nabil Dirar (34') y Ozan Tufan (59').

Así salieron los equipos

Real Madrid: Keylor Navas; Varane, Nacho, Tony Kroos, Karim Benzema, Marcelo, Odriozola, Isco Alarcón, Vinicius y Eden Hazard.



Fenerbahçe: Altay, Reyes, Murat, Jailson, Dirar; Aler, Tufan, Ferdi, Rodrigues, Kruse y Muriqi.