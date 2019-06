Francés Ferland Mendy, es el nuevo fichaje del Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El lateral francés Ferland Mendy aseguró sentirse algo "estresado", pero "honrado" de formar parte del Real Madrid, en su presentación este miércoles como nuevo jugador del equipo blanco.



"Estoy honrado de estar en este club, el club más grande del mundo", afirmó Mendy en sus primeras palabras en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu.



"Cuando llegué estaba un poco estresado, pero ahora empiezo realmente a creerme que soy jugador del Real Madrid, añadió el nuevo lateral merengue.





Mendy con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.