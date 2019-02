Austeridad y cabeza fría, el éxito modelo a seguir de la UPN en el fútbol de Honduras

Carlos Girón Pineda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No tienen jugadores de renombre, no tienen títulos en Liga Nacional, tampoco conforman la lista de los equipos grandes.



Sin embargo, su organización y estructura los posicionan como un modelo de equipo a seguir. Los Lobos de la Universidad Nacional Francisco Morazán (UPNFM) ha callado la boca de muchos por sus buenos resultados, pese al poco tiempo en el certamen profesional.



Son tres puntos importantes los que marcan el desempeño de los Lobos: no contratan jugadores extranjeros, nadie gana más de 1,000 dólares mensuales (24,570 lempiras) y su técnico es el único hombre inamovible en la plantilla. Además, uno de los proyectos admirables es que todos sus futbolistas avancen en su formación académica, paralelamente al fútbol.



“A unos los matriculamos en el colegio, otros en la universidad y hay una parte que no quiere estudiar, pero los ponemos en cursos de inglés o informática; tiene que quedarles algo para la vida”, explicó José Darío Cruz, vicerrector de la Universidad Pedagógica y vicepresidente deportivo del club.

“Tenemos que combatir el ocio porque cuando lo tenemos, solo en picardías y maldades pensamos. Por eso tenemos a los muchachos ocupados”, añadió la voz autorizada a Zona. Ese es parte del éxito del conjunto universitario desde que llegaron a Primera.



Para el dirigente contratar a futbolistas extranjeros es restar oportunidades para los hondureños.



“Son tan escasas las oportunidades que las pocas que hay no se las podemos dar a un extranjero”, argumentó haciendo alusión a que son el equipo “más catracho” de la Liga.



Desde que ascendieron a Primera División en 2017, solamente en un torneo no disputaron la liguilla (Apertura 2018). También, acabaron con un invicto olimpista de más de 200 días en el pasado certamen y pueden presumir que Real España solamente una vez ha podido ganarles. Así es el grupo que comanda Salomón Názar, que disputan su cuarto campeonato en la Liga Nacional.



A pesar de ser considerado un equipo pequeño y modesto, han demostrado dotes de grandeza, y más en los momentos difíciles. “Ese es un nuestro espíritu, somos un equipo aguerrido que no se da por vencido y que siempre lucha y lo hacemos hasta el final”, aseveró Cruz.

Darío Cruz, vicepresidente del conjunto universitario. Foto: Efraín Salgado / El Heraldo.







Sanidad financiera

De acuerdo al vicepresidente, su equipo nunca ha caído en deuda con sus jugadores porque tienen establecidos patrones de salarios.



“Varios presidentes de otros equipos me preguntan qué hacemos; bueno, yo les comento que pagamos lo que nosotros podemos”, precisó.



“Tenemos cuatro categorías salariales: unos ganan entre 22 y 24 mil lempiras, que son las piezas claves (seis jugadores); otros entre 18 y 20 mil lempiras; también hay quienes ganan entre 15 y 17 mil lempiras y 10 y 12 mil lempiras”, detalló.



En ese sentido, reveló que la plantilla del primer equipo tiene un costo mensual de menos de 500 mil lempiras.



“El costo de la plantilla en Primera anda entre los 450 mil y 475 mil lempiras mensuales”, señaló Cruz.



Asimismo, explicó que debido a las normas que tienen, los jugadores reservistas no tienen sueldo.



“Tenemos 25 jugadores y cada uno recibe una beca de 2,100 lempiras mensuales, lo que nos da 52,500, ese el precio”, especificó.



Názar es inamovible

Sin titubear, aclaró que el estratega Salomón Názar es inamovible en el cuadro porque se tiene un proyecto a largo plazo.



“No es reemplazable y no es negociable porque se nos cae el proyecto”, dijo con mucha certeza.

Salomón Nazar en una práctica de los Lobos. Foto: Efraín Salgado / El Heraldo.







“Estuvimos un tiempo que no ganábamos, él (Salomón Názar) se reunió con la directiva porque quería hacerse a un lado y le dijimos que 'neles' (no), que aunque perdiera el resto de partidos, él seguiría al frente”, recordó.



Concacaf a la vista

Por otra parte, visualizó que el propósito primordial del equipo naranja es obtener una de las tres plazas que les permitirá participar en la Liga Concacaf. “Nuestra mayor aspiración es quedarnos con una de las plazas para la Liga Concacaf porque queremos competir internacionalmente; y no vamos a ir pasear, vamos a luchar”, cerró con orgullo.