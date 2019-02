"¡Te amo y siempre te amaré!", la triste despedida de Luiza Ungerer a su novio Emiliano Sala

"Fue mucha la angustia de no saber dónde estaba el avión, y de no saber lo que iba a suceder. Las búsquedas no deberían haber parado. Todos los días fueron angustiantes", dijo la deportista