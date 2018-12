Diego Vazquez: "Al rival hay que respetarlo, por algo llegó a la final"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Vazquez llegó con el extintor a apagar las llamas de la polémica por todo lo relacionado con la ausencia de Henry Figueroa.



El DT de Motagua resumió lo que se viene en estas dos semanas en las que solo se habla de la Final.



"Tenemos dos semanas para jugar la final son 180 minutos y empezamos a pensar en el rival y en esos primeros 90 minutos, siempre con toda la responsabilidad pero siempre disfrutando.



Tras la buena campaña que tuvo Motagua este torneo, parece que las águilas son favoritos en esta serie final. Diego piensa que: "Es normal, seguramente que sí es así pero como estrategia ya es muy vieja. Eso es darle el favoritismo al otro para que tenga presión. Quedamos primeros con 17 puntos positivos, lo asumimos de la mejor manera".



Sobre lo que mencionó Manolo Keosseián de las canas de Diego Vazquez, La Barbie apuntó: "Tengo cinco años de dirigir, hace poco dirijo, las comparaciones son odiosas... Me voy a quedar como Maradona diciendo Eeee Eee eee".



Lo cierto es que Diego lleva 10 finales en Motagua y supera las 5 de Keosseián: "Es relativo, la experiencia es un peine que te dan cuando te quedás pelado, todas las finales son diferentes porque son jugadores diferentes, entrenadores distintos.



Sobre Olimpia y el cambio que tuvo con Manuel Keosseián, admitió "No, en ese sentido no puedo opinar del rival Say no more... No se mucho inglés pero espero que se entienda. Yo me centro mucho en mi equipo".



Vazquez no demeritó al Olimpia pese a que su fútbol no es el más atractivo. "Al rival hay que respetarlo, por algo llegó a la final. Es el clásico y los dos opuestos se necesitan para poder coexistir. Ellos eliminaron bien a Real España. Say no More".



La entrevista se puso un poco más caliente cuando se tocó el tema de Henry Figueroa. El defensa lamentó públicamente algunas decisiones de Diego Vazquez: "No hay ningún misterio, un día antes de jugar contra Platense él llegó 50 minutos tarde a entrenar, iba de titular y llegó tarde".



Siguió diciendo: "Es un jugador importante para nosotros pero ¿qué pasa si vos llegás 50 minutos tarde a una transmisión?. Son cosas normales, no hay que hacer drama. Lo que dijo no sé si lo habló pero nosotros tenemos códigos internos".



Finalizando sobre el tema: "Contra Juticalpa FC él me dijo que quería hablar con los directivos y por eso no fue (a Olancho). Todos los jugadores están en los planes pero aquí hay normas. Si vos te pasás un semáforo en rojo un día no pasa nada, si lo hacés la segunda vez quizás no pase nada pero a la quinta vez ¿qué va a pasar? o te multan o tenés un accidente", sentenció.