Rubulio Castillo: "No nos tenemos que confiar ni relajar"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rubilio Castillo, delantero del Motagua, dijo que la ventaja (1-0) con que afrontan la semifinal de vuelta ante Platense la asumen con el recelo que corresponde porque aún no está cerrada la llave.



"La asimilamos tranquilos. Es muy importante esa ventaja para nosotros, pero no nos tenemos que conformar, somos un grupo que quiere más".



El delantero de Motagua explicó que "la oportunidad que tienen ellos es venir a revertir el resultado, nosotros estamos mentalizados en que no nos tenemos que confiar ni relajar porque faltan todavía 90 minutos".



Si bien, "jugamos en nuestra casa y con nuestra gente, tenemos que tomar muchas precauciones porque este Platense es peligroso; nosotros fuimos a sacar petróleo de Puerto Cortés y ahora hay que ratificar la vuelta en Tegucigalpa".



El goleador histórico de Motagua, que hoy está cumpliendo 27 años, enfatizó en que "tenemos que tener nuestras precauciones para poder enfrentar a un Platense que va a venir a jugársela todas al Nacional".



Sin embargo, "la ventaja de nosotros es que contamos en con el reglamento y que fuimos a sacar un resultado valiosísimo de visita, y vamos a ir por un resultado que nos catapulte para llegar a una final más".



El atacante afirmó que "vamos a jugar el partido pensando en que vamos 0-0 y confiar en que se nos dé todo a nuestro favor". Roruca reconoció que "estamos contentos también porque el estilo de nosotros es constante y podemos gozar de ello".



Haber perdido cuatro finales locales y una internacional no les genera desconfianza de cara una virtual definición ante Olimpia o España.



"Nosotros no nos enfocamos por las finales perdidas, sino que nos enfocamos en el partido a partido y cada juego nos da una ilusión de poder volver a una final", cerró.