Leandro Motta: " Nahún Espinoza era un bipolar, 80 por ciento de los jugadores no lo querían"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El brasileño Leandro Motta que fue contratado para formar parte del Olimpia de la capital de Honduras, habló de la odisea que vivió con Nahún Espinoza al mando del equipo.



El carioca fue separado del club debido a que nunca entró en los planes de Nahún y tampoco fue tomado en cuenta con la llegada de Manuel Keosseián.



Tras su salida de los leones dijo: "Él es un bipolar. El 80 por ciento de los jugadores no lo quería. Usaba jugadores en posiciones que no debía", aseguró Leandro Motta en una estación radial de Honduras.



El brasileño llegó con la intención de jugar en el mediocampo de los albos, pero Nahún Espinoza lo utilizaba en un puesto donde no se sentía cómodo según lo expreso el jugador.



Finalmente mencionó: ''Me voy de Olimpia, tengo la conciencia limpia, intenté hacer lo

mejor''