Champions League: Napoli vs Liverpool se verán los caras en la segunda fecha del grupo C

Liverpool y Napoli se verán las caras por la segunda fecha del grupo C de la Champions League.

NAPOLÉS, ITALIA.- Napoli vs Liverpool protagonizarán este miércoles uno de los encuentros más atractivos de la Champions League 2018-19. Ambos equipos se verán las caras en el estadio San Paolo, por la segunda fecha del grupo C.



Los dirigidos por Jürgen Klopp, y vigentes subcampeones de la Champions League, buscarán sumar la victoria que los sitúe en solitario como líder de su grupo. Por su parte la escuadra italiana irá por su primer triunfo en el campeonato.



Probables alineaciones:

Liverpool: Alisson Becker; Virgil van Dijk, Joe Gomez, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold; Jordan Henderson, James Milner, Georginio Wijnaldum; Sadio Mané, Roberto Firmino y Mohamed Salah.



Napoli: David Ospina, Kalidou Koulibaly, Raúl Albiol, Mário Rui, El seid Hysaj; Fabián Ruiz, Allan, Piotr Zielinski, José Callejón; Arkadiusz Milik y Lorenzo Isgine.



Hora y canal de transmisión

El partido será transmitido este miércoles 3 de octubre desde las 1:00 p.m. (hora de Honduras).

Transmisión de TV: Fox Sports



