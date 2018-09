Conocé la espectacular historia de Tesapara: la perra "asistente" en Paraguay

PARAGUAY.- La frase de que "el perro es el mejor amigo del hombre" se ha patentado a lo largo del tiempo y en Paraguay hay una muestra clara de ello. Carlos Jara Saguier, entrenador del Club Sportivo 2 Mayo, tiene como "asistente técnico" a una perrita de nombre Tesapara.

La historia del canino ha llamado la atención de propios y extraños. La perrita se ha vuelto tan apegada al

equipo y especialmente al entrenador, que hasta acompaña al DT en la zona técnica durante los partidos.



"Le invité un pedazo de empanada y desde ese día, cada vez que llego para trabajar, ella me recibe y ya no se

despega de mí. Es la guardiana del club, vive ahí, cuando los portones se cierran es fiera, de día es amigable, muy accesible y dócil. Desde que llegué me acompaña en la cancha, en los pasillos y en la oficina",

contó el adiestrador en una entrevista al diario Crónica.

Tesapara se ha vuelto inseparable del entrenador. Cuando no la dejan ingresar al campo, mira los partidos desde la tribuna.



Su nombre es de origen guaraní y se debe al cambio de color de sus ojos cuando anochece. El can tiene 10 años y ya es parte de este club que milita en la segunda de Paraguay y que hace nueve años estuvo en la primera división.

Cuando no le permiten ingresar al campo de juego, donde se para al lado del banco de suplentes y hasta imita

los movimientos de precalentamiento de los jugadores, Tesapara sigue al equipo desde las gradas.



"A veces, entra. Cuando pasa conmigo, ya no permite que le saquen de mi lado, les amenaza con un gruñido. Si le atajan antes los muchachos, parece que se queda en las gradas. Ya la conocen todos", relató Jara Saguier.