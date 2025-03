Rixi Ramona pide cárcel para las consejales, le contaron a la rectora

PRESAS. A la rectora le contaron que la Rixi Ramona, en el consejo de ministros del domingo en la hacienda Los Horcones, dijo que las consejeras “deben ir presas”. Para que vean hasta dónde está decidido a llegar Libre.

AVISO. Reaparece el perdido Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y manda un aviso importante sobre las vergonzosas primarias en Honduras.

RESPETAR. El Departamento de Estado pide a todas las partes “actuar con responsabilidad” y “respetar el papel del Consejo Nacional Electoral”, mientras se termina el recuento de votos, para luego, prepararse para unas “elecciones justas y libres en noviembre”. ¡Vaya, hombre!

JOH. “Es momento de revelar lo que nunca se ha contado”, manda a decir JOH desde el mamo, allá en Pensilvania, en una videollamada con su wife.

HORA. “Es hora que Honduras, Estados Unidos y el mundo conozcan la verdad. Es momento de revelar lo que nunca se ha contado, de explicar por qué se tomaron ciertas decisiones”, anuncia JOH.

OLLA. Lo que no dice es cuándo piensa destapar la olla. La bulla es que había acuerdos con Mel en varios asuntitos y que, para no variar, no cumplió ni uno. ¡Qué raro! “I can’t believe it”.

BERTOLT. A los liberales les está pasando con la Pao las del poema de Bertolt Brecht, el que tanto le encanta recordar a Pepe. Primero se llevaron a aquel, luego al otro, después al otro, pero ahora me llevan a mí.

CNE. Tal vez ahora que el PL siente pasos de animal grande en su madriguera, le cae el veinte de que Mel está decidido a lo que sea para mantenerse en la guayaba, y eso incluye volarse a las dos consejeras del CNE.

COMISIÓN. La Silvia Ayala, aunque el M28 se la reventó, avisa que el CN tomará “decisiones” con el informe de la comisión espuria que nombró LR.

MIGAS. Los que hoy hacen migas con Mel, por las razones que sean, ni se imaginan lo que les espera si Libre logra robarse las elecciones -como Maduro- y consolida su soñada dictadura. A Nueva Orleans van a ir a parar.

RETROCESO. Libre, que en la oposición hablaba de “regresar militares a sus cuarteles”, ahora ha retrocedido a la década de los 80, a los tiempos de Rosuco y Gustavo Álvarez Martínez, donde los ministros le decían “mi general” al jefe castrense.

COSUFFAA. El mentado Roosevelt ha revivido hasta el Cosuffaa con la misa del sábado, órgano que desapareció en tiempos de Reina, pero, como Libre ha retrocedido al país en todo...