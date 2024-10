Le giraron orden a LR que no pase lo de la interpelación del Roosvelito

1

RIXI. El chiste de hoy: La Rixi jura que entre las compras directas de “emergencia” está la contratación de consultorías, la compra de radares, la reparación de aviones y helicópteros, en fin... Ja...je...ji...jo...ju...

ALCALDES. Se quejan varios alcaldes liberales que están siendo víctimas de extorsión, pero no de pandilleros, sino, de Libre. Si no están con LZ, no hay apoyo ni transferencias, dicen. ¿Y el CCEPL?

CNE. German Lobo, ex del CNE, confirma que los picaritos de Smartmatic estuvieron a cargo de la biometría en las elecciones de 2021, y ahora también quieren el TREP. Ajá, pero la oposición sigue cazando mariposas, al igual que la mayoría de analistas.

FIEL. Bueno, ya se sabe quién es la fiel de la balanza en el CNE, y la decisión se debe tomar por tarde el ocho de noviembre, es decir, “the nex week”.

CORTÉS. Avisan que el Redondo, como un merecido reconocimiento a su lealtad perruna, será el primer candidato a diputado de todos los movimientos de Libre en Cortés. Jueeeee. En lo que vino a quedar Rasel.

ORDEN. Ahora, que la “people” vote por él en las generales, esos son otros cinco pesos. Por cierto, ya recibió orden de no darle la palabra a JZ, pese a que se había comprometido con la bancada a dársela.

RESULTA. Maleado el personal auxiliar de las Fuerzas Armadas porque resulta que ayer los convocaron a una reunión y pensaban que era para tratar asuntos serios de la institución y, qué creen.

VÍDEOS. A la hora de la hora les quitaron sus celulares y les presentaron una serie de videos, unos en defensa del socialismo de Libre y otros, echándole riata a los medios de comunicación serios.

MISA. Lo más vergonzoso es que la misa la encabezaron “honorables” de la tal Junta de Comandantes, con lo que quedó demostrado que no son más que “borregos” de Libre junto a Roosevelt Hernández, lamentaron.

ROOSEVELT. Lo bueno es que la mayoría del personal se maleó, y hasta se salió de la reunión, mientras otros aprovecharon para pedir aumento. Hombre, a lo que ha llegado el señor Roosevelt Hernández.

CHOLA. Hombre, están perros esos tuits del cuñado del “secre” privado presidencial, molesto, dice, porque la jura de la GHP le rodeó su chola.

POLVO. “Quieren que les cuente una historia basada en hechos reales y visibles que, sin duda alguna, levantará polvo hasta en el desierto del Sahara”, manda a decir Chuso Kafati, el cuñado de HZC. Sepa Judas qué estará pasando y que lo averigüe Morgan.