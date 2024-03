Apuntes: Rasel buscará candidatura, o sea que la Rixi la tiene cuesta arriba

CNE. Adivinen quién se repartió con el cucharón el CNE, RNP y TJE. “Todo será para mí, los demás no tendrán nada”. Al otro socio del PL no le dio ni a oler. Cómo va a revivir así el pobre Partido Liberal.

TAIWÁN. Sigue el viacrucis de los estudiantes catrachos en Taiwán, víctimas del matrimonio con China, como también les pasó a los camaroneros. Ya los padres de familia no hayan de dónde sacar pisto para mandarles. Ajá, y de remate, no hay dólares.

TELE. No respetan a su jefe estos del ICF y de la Serna y allí salen insultando al resignado de la tele. El rifirrafe es por los incendios en La Tigra. “Llegó a viejo y no aprendió”, le dijo Luis Soliz. “Farsante”, come cuando hay, saltatapias, robagallinas, lo remató Lucky, el cubano.

ORO. Pero Nasralla tiene razón cuando dice que la mayoría de esos incendios son provocados por picaritos, para luego urbanizar y hacer clavos de oro, gracias a que el Estado y las alcaldías les dan los permisos ambientales y de construcción.

FUEGO. El gordito Aldana le debería pedir a Johelito que se ponga vivo, y pida reformas al Código Penal, para refundir en el mamo a los salvajes que le zampan fuego al bosque.

PUSO. “Xiomara puede pedir disculpas, pero ya nos puso en vergüenza”, dice Nasralla, luego del papelón por la desautorización pública que le hicieron 10 presidentes de la Celac, para que no hable a nombre de ellos.

FUERA. Nelson Ávila anuncia su lanzamiento y una gran coalición de ciudadanos y partidos políticos. La bulla es que la consigna será “fuera el familión”, así como cuando el “fuera JOH”. Será.

MIL. El otro que se lanza después de Semana Santa es Rasel, lo que significa que la “popular” Rixi la tiene cuesta arriba. Solo la familia Zelaya la apoya al mil.

POLICÍA. De quién serán parientes esos cipotes que no podían ni pararse de la borrachera y mataron a una pareja de motociclistas en la salida al sur de la capital. La Policía los detuvo y luego, tras una llamada, los dejó ir.

SILVIA. Hombre, si todos los hondureños tuvieran la suerte de Silvia Ayala, que le asaltaron a sus guaruras y el presunto ministro de Seguridad ha ordenado que le tripliquen sus escoltas y la cuiden por tierra, mar y aire.

CIFRAS. Si así como Gustavo Sánchez se preocupa tanto por Silvia Ayala, hiciera lo mismo ante las escalofriantes cifras de feminicidios que ubican a Honduras en primer lugar en LA y el quinto a nivel mundial, hombre ¡Dios guarde!