Apuntes: “Pepe” Lobo jura que es una cortina de humo, ese anuncio de Johelito

TORÓN. Allí anda la loca del pueblo con la onda que no tardan en pedir en extradición a un torón, y que Johelito se quiere adelantar a la petición y le abrirá juicio aquí, para que no se lo lleven. No hallan qué inventar.

CORTINA. “Pepe” Lobo jura que todo es una cortina de humo, para desviar la atención de tanto desmadre, y que mejor le cuenten una de vaqueros con eso de que llamarán a “Mel” y a Carlón.

PELA. “Me la pela” manda a decir que ese anuncio de Johelito se la pela, y que lo pueden llamar a declarar donde sea y le pela el eje, como Polache. Será.

TÁMARA. A ver cuándo llama Johelito a declarar al responsable de los centros penales, cuando unos sicarios salieron como Pedro por su casa de Támara a ejecutar una masacre en Costa Rica, y nunca dijo ni pío.

PREMIÓ. O lo llama por las 46 mujeres que asesinaron en Támara, cuando él también era el encargado de esos centros y, lejos de despedirlo, Xiomara lo premió nombrándolo ministro de Seguridad.

BANEGAS. Pucha, como dice aquel, gancho al hígado uno, gancho al hígado el otro. Apenas anteayer Nasralla armó su show con Marlon Lara y el valiente Quintín, y ya ayer Jorge Cálix aparece levantando el puño junto a Banegas, quien se suma a su movimiento. Sigue volando el PL.

TROYA. Allí anda el Caballo de Troya de “Mel”, como alma en pena, llorando porque nadie le para bola -solo Kikito y Martell- y, como ya le aprendió las mañas a los refundidores, culpa de su desgracia a los medios vendidos, a la oligarquía y a los pitiyanquis. Ja...je...ji...jo...ju...

INPREMA. Héctor Díaz, el power de la interventora del Inprema, asegura que quienes están detrás de esas protestas antirreformas son algunos dirigentes magisteriales politiqueros que, o andan queriendo hacer puntos con la base para seguir en sus colegios, o quieren ser diputados. Será.

FAMILIA. Avisan que el exdiputado Ramos Soto se encuentra interno y delicado de salud en un hospital privado. Su familia eleva oraciones al Cielo por su recuperación.

TRAMPA. Hombre, cualquier negociación en Venezuela solo debe ser para una transición pacífica del poder, y cuidadito con caer en la trampa del asesino y narcodictador de volver a la “mesa del diálogo”.

PERDÓN. Por cierto, sube a 24 el número de muertos, pero allí siguen el Grillo y la “vaca intelectual” defendiendo, sin ningún pudor ni vergüenza, al genocida, ladrón, narcotraficante y burro de Maduro.