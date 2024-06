Apuntes: “Nueva” corte, deja ir liso al diputado Pepsi, más libre que el viento

SICA. Buena idea la reactivación del SICA. Eso es lo que debe hacer Xiomara, tenga éxito o no, como presidente pro tempore. Temas como el cambio climático y el energético deberían ser enfrentados en bloque por CA.

PAPÁ. Don Amado H. Núñez, el papá de Gabriela, era el último de los hondureños longevos famosos que quedaban. El año pasado falleció don Jorge Bueso Arias, a los 102 años, y este año don Napoleón Larach, a los 99 años.

AVIONES. Los gringos, que no son amigos de nadie, fregaron a JOH por desacato al haber construido Palmerola donde no debía y por la ley aquella para apearse aviones de narcos donde venían agentes encubiertos de la DEA, asegura la ex first lady.

CAMA. Que alguien me explique, pide Jorge Cálix, cómo es eso que la Rixi se reúne con sus activistas en la oficina del coordinador general. O le presta su búnker a todos los aspirantes o no se lo presta a nadie, dice. O todos en la cama o todos en el suelo. Será.

CÚPULA. Mientras en Siguatepeque asaltaban y asesinaban a un oficial de policía, el flamante ministro de Seguridad y toda su cúpula reunido con Gerardo Torres para planificar la celebración de los 15 años de la bendita “resistencia popular”. Pobre, pueblo, pobre...

FOTOS. El mismo Gerardito posteó la reunión en sus redes sociales -con fotos y todos los mikis- por si alguien cree que es una fake news.

FECHA. Estamos, dice Gerardito, reunidos con el ministro y los jefes policiales, preparando la celebración de “tan importante fecha”. ¿Qué mal estaremos pagando los hondureños?

HIJO. A usted le parece correcto, le preguntó Julissa a Renato, que el general Sánchez Velásquez -ministro de Seguridad- le dé licitaciones de publicidad y del INAMI a su hijo. ¿Le parece correcto?, insistió.

PEPSI. Saludes les manda el diputado Pepsi, más libre que el viento, luego que la “nueva” Corte lo dejó ir liso en el juicio con la diputada Cano. ¿Ya sacaron la cuenta cuántos de Libre se han librado del mamo -o salieron del mamo- gracias al pacto de impunidad II y a la nueva Corte?

AMENAZAS. ¿Ya oyeron el audio de Miguel Navarro -exdiputado de Libre que estaba preso por acusaciones de asesinato- donde amenaza al director de una escuela en Patuca?

TRAIDOR. Miguel Navarro acusa de “traidor” al docente, solo porque no hace lo que él dice, y le advierte que él no perdona a los traidores. ¡Ahhh! y que si él -el maestro- es inteligente, que mejor se haga humo de la escuela.