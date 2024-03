Apuntes: Está perra la cosa en Cuba, el paraíso de los refundidores de Libre

CÁLIX. Todo listo para el lanzamiento de Jorge Cálix, en las próximas horas, pese a que la familia Zelaya ha puesto el partido y toda la maquinaria oficialista al servicio de la Rixi.

DUEÑOS. La bulla es que ya todo está cocinado entre los dueños de los partidos para que APH sea ratificada en el CNE, por Libre quedará el Nerón de Finanzas, y por el PN Cossette López.

RNP. Distinto el RNP, donde los tres tristes tigres han trabajado unidos, nunca han estado como perros y gatos, como en otras instituciones, y han recibido el reconocimiento de la comunidad internacional.

LLUEVA. Avisa APH que habrá elecciones llueva, truene o relampaguee. Jueeee... Si el asunto no es si habrá o no elecciones, porque en Cuba, Venezuela y Nicaragua también hay, solo que con burro amarrado y tigre suelto. Y, el que no crea, que le pregunte a María Corina Machado o a Cristina Chamorro Barrios.

ALEXEI. Xiomara y el olanchano corrieron a felicitar a Putin por su “gran triunfo”, y cómo no iba a ganar si mandó a echarse al pico a sus opositores -el último de ellos Alexei Navalni, hace apenas un mes- y, a los que no, están en el mamo.

NUDO. Es lo que se llama burro amarrado y tigre suelto, como también pasa en Venezuela y Nicaragua, y ahora Libre lo quiere hacer aquí con la Rixi, gracias a sus socios del PL, con quien están hechos un nudo en el CNE.

CUBA. Está perra la cosa en Cuba, el paraíso de los refundidores de Libre, únicas momias putrefactas que han quedado sobre la faz de la tierra idolatrando el marxismo fracasado.

PAN. No hay pan, leche, combustible

-le acaban de subir el 500 por ciento- y, para terminar de rematar, ahora están en tinieblas porque tampoco hay luz.

CHEPOS. La bulla es que el presunto ministro de Seguridad anda en campaña para que los chepos puedan votar en las próximas elecciones y, ya se imaginan por quién anda pidiendo el voto.

TROMPO. En lo que vino a quedar el PL, rogando candidatos porque nadie se quiere echar el trompo a la uña, y todo porque a sus dueños les importa un pepino el partido.

LOCA. Pues, hombre, Hilario, feriado toda la Semana Santa para los empleados públicos, así es que, a vivir la vida loca se ha dicho, papa...Hasta la vista, baby.

CHIRI. Para que vean que Roosevelt Leonel se la tiene jurada a los generales, los juzgados de la chiri denegaron la petición de presentación voluntaria, así es que, en Palmerola los esperan hasta con grilletes.