Apuntes: Embajadora imperial espera que elecciones de Honduras no sean como las de Maduro

CÁMARAS. Seria esa denuncia de Marvin Ponce sobre la compra directa de cinco mil cámaras de vigilancia, por 400 millones de verdecitos, a 80 mil lempiras cada una.

DRONES. El hijo pródigo de la San Pancho también denuncia la compra de drones, a 400 mil cada uno, siempre por la vía directa, y deplora que la regla de libre es la compra directa y la excepción a la Ley de Contratación del Estado.

LOCO. Quién o quiénes habrán sido los salvados con esas “compritas” directas. La bulla es que hay unos personajes -incluidos algunos periodistas- que están haciendo billete a lo loco. Congratulations...

QUEDARSE. Por eso habrá sido que le dieron volantín, a la empresa que manejaba las cámaras, en tiempos de JOH.

FIEL. La embajadora imperial espera que las elecciones en Honduras no sean como las de Maduro, sino, limpias y transparentes. Bueno, todo dependerá, no de la dependidura, sino, del rol que juegue el PL en el CNE como fiel de la balanza.

ALARGAR. La bulla en el mismo CN es que la jugada de “Mel” es alargar lo del presupuesto del CNE, para luego justificar las contrataciones y compras directas de software. Ummmm...¡Ahhh! y comprar el equipo chino de Maduro.

FRAUDE. Según el gurú, los únicos analistas serios son los que no creen en el fraude de Libre, los demás no sirven. Ajá, y entre esos “analistas” estará Guto, que la semana pasada dijo que no hay sistema electoral más creíble, transparente y completo que el de Venezuela.

TEMER. Ya no hay nada que temer, dice, luego del comunicado del CNE y por lo que dice Julito, su “analista serio”. Ajá, y el mismo CNE avisa que ellos no pueden evitar que la dichosa empresa venezolana, participe en la licitación de aquí.

RASGAN. Ajá, y esos que se rasgan las vestiduras y niegan de rodillas -como monitos cilindreros de Libre- que aquí preparan una “operación Maduro”, desconocen -o aparentan desconocer- el dicho aquel: “Dime con quién andas”...

ONU. Hombre, que vergonzoso, el mundo entero en contra del robo descarado de las elecciones en Venezuela y el secretario general de la ONU no ha dicho ni pío.

CCEPL. La próxima semana le volverá a tronar en el CCEPL, donde antes asustaban, con la juramentación de la comisión nacional de campaña de Nasralla.

VIVITO. Jorge Cálix no se detiene y hoy va soplando de gira para La Esperanza, Intibucá, mientras que Maribel Ya va para Cantarranas. Vivito y coleando el gonfalón rojo-blanco-rojo.