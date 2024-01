Apuntes: El CNA tira a matar ante las “pretensiones continuistas” en la CSJ

HUMO. Hombre, si no es una cosa, es otra. Ahora es que el humo blanco de la fumata se volvió negro, porque resulta que Libre quiere meter todo el “paquete” del espíritu inmundo, y la oposición no aguanta.

TODO. La bulla es que ya estaban de acuerdo para elegir hoy, con 86 votos, a los nuevos ilustres del TSC y a los becarios de la UPL y que el FG quedara para después, pero Carlón y sus socios liberales dicen que no, que todo o nada. Jueeeee...

ADJUNTO. El asunto es que ya no le quieren dar el fiscal adjunto a la oposición, solo el director de fiscales, pero nombrado por Johelito, para que se lo vuele al día siguiente.

PATADAS. Ajá, y como ya no está la CP del espíritu inmundo, allí solo que los “elijan” a patadas y los juramente RasEngel.

CNA. El CNA tira a matar ante lo que llama “pretensiones continuistas”, y las intenciones de reformar el reglamento interno de la CSJ, para que MD siga al frente de la salita aquella. Será.

BÚNKER. Todo listo en el búnker de los aesejotas para destapar hoy los nuevos indicadores de corrupción de Transparencia Internacional. A ver si salen en caballito blanco o reventados.

ANDRÉS. Troglodita, cavernario, come cuando hay, le manda a decir Andrés Pavón a JN por decir que el Faper y cuatro partidos chiquitos más ya pasaron a “mejor vida”.

CENSO. Gran preocupación entre los empleados de Cancillería porque resulta que andan tres jinetes del apocalipsis, a nombre de EER, pidiéndoles el DNI para saber si están o no en el censo de Libre. Ya ni allí respetan.

DUBÁI. Hombre, casi 57 millones gastaron en el batallón de gente que llevaron a Dubái, ha confirmado EL HERALDO. Cuántas medicinas habrían comprado para los hospitales con todo ese billete.

PARO. A propósito de hospitales, el Mario Mendoza, para no variar, está otra vez en paro desde la semana pasada y no atienden a nadie, aunque lo lleven encadenado. Pero, espérense que se dé cuenta Juliette Handal, segurito va con un recurso ante la Corte, como los que presentaba antes contra el HE.

DÓLARES. Sigue el maíz a peso con la venta de dólares y en los bancos no hay ni para remedio. Pero, Hugo Noé jura que todo marcha sobre ruedas, y que nadie se aflija ni se afloje. ¡Ahhh! y que le dé dengue a su amigo Rasel si está mintiendo, dice.

TONY. Hasta que le pusieron un bozal a Tony García en cancillería, el ex alero del resignado de la tele, y no ha vuelto a decir ni pío. Ahora quien manda es GT, el ahijado de XC.