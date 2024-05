Apuntes: Como no,chon...el bodeguero se dejó robar la coca en Naco, Cortés

NACO. ¡Qué bonito! Ahora es que el pobre bodeguero es el culpable por el robo de la coca en el batallón de Naco. Cómo no, chon... Bien dicen que, al perro más flaco, se le pegan las pulgas.

CERRAR. Saludes le dejan al Erick los dueños de negocios que han tenido que cerrar en SPS por culpa de sus apagones. Las pérdidas alcanzan los 10 millones diarios y otra cantidad similar por el daño a electrodomésticos.

RECESO. Ajá, y si ya le entregaron todo en bandeja de plata al olanchano y a sus socios liberales, qué nuevas trastadas podría hacer la tal comisión permanente del CN en el receso.

CONTROL. Le pusieron la banda a Johelito y le dieron viento a todo el resto del paquete, lo de la salita aquella pasó, y sin vaselina, y ahora hay control total de la Corte gracias a la magistrada azuleja que se dio vuelta. ¿Entonces?

DISUELVA. Allí solo que la mentada comisión permanente convierta la república en una monarquía, o disuelva el Congreso y lo convierta en constituyente, o amplíe el período de Xiomara -así como quería Rosuco gracias a una jugada orquestada por uno que sigue dando guerra por allí- o le cambie el nombre a Honduras. Allí déjenlos, hombre, que se den gusto.

MEJOR. Muchas congratulaciones recibe Mario Noé Villafranca, tras ser declarado como el mejor médico en la rama de la oncología por una reconocida institución internacional, en el período 2023-2024. El reconocimiento lo recibirá en un congreso médico, la otra semana, en SPS.

JESÚS. Otro que recibe muchas felicitaciones es el colega Jesús Vélez Banegas, quien hoy, con motivo del Día del Periodista, recibirá el premio Álvaro Contreras, en una ceremonia especial en el BCIE.

PUJIDO. Hombre, como aquí hasta con un pujido le botan la honra a cualquiera y, en esas redes, no digamos, la ex first lady ha tenido que salir a aclarar que no tiene nada con “Pitu” -su candidato a la AMDC- que es una mujer seria, esposa y madre de familia.

FOTOS. Unos bárbaros dijeron que le tomarían captura a las fotos de Ana García con Pitu y se las iban a mandar a JOH, otros que por qué lo mira de manera tan intensa, que por qué se toman de la mano y él la agarra de los hombros y que no sé qué, que aquí que allá. No hallan qué inventar.

JAVIER. Otros insensatos hasta le dedican a AG una vieja canción de Javier Solís, el laureado cantante mexicano de la voz melodiosa, que inspiraba sus canciones en los amores traicioneros y en los privados de libertad.