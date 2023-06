ORO. ¿Será cierto que al “Inmundo” Orellana se lo reventó la Rixi, en venganza por el informe sobre la “grama de oro” de su hermanito?

VIDEOS. Hombre, pareciera que en la ATIC y en la DPI hay ilustres que disfrutan divulgando -a la velocidad del rayo- los videos de esos horrendos crímenes, como el de la esposa de Magdaleno y el del parque La Concordia.

SERIOS. En ambos casos no habían ni retirado los cuerpos cuando los videos ya andaban rebotando en esas redes. Sean serios.

FISCAL. Y, a propósito de seriedad, ya le habrán cantado las golondrinas a la fiscal que le ofreció las balas a un empleado de la EEH que llegó a cortarle la luz porque no paga.

BOICOT. Hombre, esos y esas de Libre no hablan más burradas porque no hablan más burradas, como decía la Chilindrina. Allí salió la diputada -la que dice Johanna que legisla con la vagina- diciendo que hay un “boicot” para que las maquilas como Gildan se vayan. ¡Habrase visto!

PASADO. La resignada bailarina reconoce que no es lo mismo verla venir que platicar con ella, y que están en deuda. Además, dice Doris, ya la rayitos echándole la culpa a los anteriores y les dedica la de José José: “Ya lo pasado... pasado... no me interesa”...

PELUCHES. A propósito de eso que reconoce Doris y, para que vean, los militares ahora son mutantes y, de la noche a la mañana, pasaron de monstruos a “peluches refundacionales”.

DELE. Pero como a los chuscos en esas redes no se les escapa nada, allí están dele que dele que qué pasó con aquello de “regresar militares a sus cuarteles”.

SOPLAR. Los que no se comen la tortilla así nomás avisan que vienen más masacres, porque los aleros de las calcinadas en Támara no se quedarán de brazos cruzados, y por eso hay que soplar a retomar el control de las cárceles.

DÓNDE. Un informe de EL HERALDO confirma que en mayo de 2022 se paró la construcción de los módulos de máxima seguridad en el PNFAS. ¿Dónde tienen en este momento a las mareras de la 18 que asesinaron con saña a sus rivales?

ERROR. Ese ha sido el gran error de Libre desde el primer día: parar todo lo que venía del gobierno anterior por puro sectarismo o por esas ideologías estúpidas que ya solo existen en la cabeza de sus líderes.

LANAS. A ver cuántos lanas aprovechan y se van de chemis en el vaciado de las cárceles, por aquello del hacinamiento, y regresan a sus cholas tranquilos y serenos sin pagar sus claveles.