CHICA. Adivinen a quién columbraron el sábado en el estadio de Dallas, Texas, extasiada viendo el gran clásico Barcelona-Real Madrid. La entrada costaba 500 verdecidos, es decir, más de 12 mil desplumados. Por algo es la “chica superpoderosa” refundacional.

VETO. Contentas las iglesias por el veto a la Ley de la chica superpoderosa II de Cortés, pero, como aquí nunca se queda bien, allí andan con la onda que es “caja china” para desviar la atención del zarpazo de la CAF. Será.

KIM. Planchón y medio en Cancillería al anunciar que Fofo Pastor iba de embajador a la “República Democrática Popular de Corea”, que es la de Kim Jong-un. ¿Será que el subconsciente los traiciona?

PÍO. Hombre, pasó todo el fin de semana y el otrora gonfalón rojo-blanco-rojo todavía no ha dicho ni pío de manera oficial sobre el golpe al Congreso, a la Constitución y a la democracia. ¿Qué pasará?

MADRE. Para más don Olban Valladares ha salido como el Llanero Solitario y ha dejado claro que eso de la CAF en La Gaceta es un acto delincuencial, aquí y en la China, y que a Libre “le vale madre”.

GOLPE. Los analistas y sociólogos serios -no los chamberos- creen que Mel Zelaya se siente con el agua hasta el cuello -por el mal gobierno- y por eso anda implorando de rodillas que le den otro golpe y así seguir con el martirologio otros 20 años.

NUNCA. Pero no, los mismos ilustres le mandan a decir que no, que la aprieten y que esta vez -por mucho que joroben la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia, los dejarán terminar, para que se vayan, y no vuelvan nunca más.

SANCHO. Hombre, y a todo esto, Sancho amigo, ¿y el Ministerio Público? Será que se transformó en “refundacional” desde que lo llamaron a filas al CNDS. En cualquier país serio ya habría presentado requerimientos. ¿Y la Uferco?

VLADIMIR. Patada y mordida, papa, Vladimir Mendoza es candidato oficial a fiscal y a la Política Limpia, y actualmente es comisionado del IAIP. Qué tal.

CARROS. Lluvia de denuncias en las elecciones del CICH sobre la injerencia de Libre, por conducto de Andrés Castro, suplente de Juan Barahona, para imponer al eterno vice de la SIT, Bayardo Paguada. Había más carros del Estado que ingenieros.

SOL. Allí sigue el árbitro, el brother de la chica superpoderosa de Finanzas, haciendo canchas a lo loco hasta en las copas de los árboles e insultando a los medios que le sacan los trapitos al sol.