CONCHITA. Batalla campal en los dominios de Mauricio Ramos, y el clavo se lo echan a “Conchita”, su asesora, la que manda, dicen. Los tales colectivos atacaron a turuncazos a los exempleados que reclaman sus derechos.

MEMO. “Cumpliendo promesas”, Xiomara firmará hoy el memo de entendimiento con el portugués de la ONU, para la venida de la llevada y traída CICIH, avisa HZC desde NY.

JUNIO. Ajá, pero el olanchano y líder supremo ya dijo que el convenio será firmado hasta junio, si es que se firma, y que el memo solo es para iniciar el estira y encoge. A ver, dijo el cieguito.

BEATRIZ. “Cobarde, cobarde”, come cuando hay, salta tapias, roba gallinas, le manda a decir Beatriz al Redondo. Metete con un hombre, tal por cual, lo remata la diputada calixta.

VIENE. A propósito de los calixtos, la bulla es que JC ya anda en las barriadas, saludando a la “people” en calles, canchas, mercados, en fin...O sea que la candidatura viene y nadie la detiene. ¿Y HZC?

TSUNAMI. Reculón y medio el de la Rixi con las compras y contrataciones directas en el presupuesto. Parece que no le quedó de otra ante el tsunami de críticas de todos lados.

289. En el reculón, la Rixi le manda a decir al CN que, si quiere, le puede dar volantín al artículo 289 que le da luz verde a ministros y directores para las compritas directas.

DAÑAR. Willito, el ex power del BCH, lamenta la “falta de respeto” a Xiomara y a su autoridad, porque el susodicho artículo dice que no tienen por qué pedirle permiso a ella para las compritas. Ganas de dañar su imagen.

MENTE. Sepa Judas qué mente maquiavélica -y que lo averigüe Morgan- metió eso en el presupuesto. Y Sepa Judas por qué y para qué.

DIENTES. Los cachurecos le recuerdan a la Rixi cuando llamó “presupuesto de la corrupción” el aprobado en 2021 y hoy, dicen, se da con la piedra en los dientes. Será.

TAPAZO. Será cierto ese tapazo del chele Castro, que le ofrecieron nada menos que 32 millones para votar por la Corte, y que a una diputada liberal le dieron once millones. Ajá, eso fue, según la lengua del chele, en tiempos de JOH, y la pregunta del millón es ¿cuánto ofrecerán ahora?

BIOGRAFÍA. Las malas lenguas comentan en esos moles de una biografía -no autorizada- del padre de la refundación y líder supremo de Libre, la cual estaría siendo escrita por RVV o por Carmilla Wyler bajo el título: Fulano “El Apóstol Tenebroso”. To be continued.