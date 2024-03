PRINCESA. “Oramos por ella y le deseamos pronta recuperación”, el mensaje del doctor Iván Romero Martínez, embajador de Honduras en el Reino Unido, a la princesa Kate Middleton, tras su anuncio que padece cáncer.

PISTO. La expareja del Redondo vuelve a la carga y ahora asegura que, cuando le cumplía con la manutención de su hija, le pagaba con el pisto del Congreso.

ASESORÍA. Alejandra Bustillo, la presunta expareja del conserje de Libre en el Congreso, asegura que Redondo “jamás le ha dado un centavo de su bolsillo a la niña” y que “desde el día uno” empezó a “drenar dinero del Congreso” para la manutención, para lo cual se inventó una “asesoría legal”.

VALE. Ajá, y eso ¿cómo se llama? Vale que para el Redondo todo mundo es corrupto, menos él, como aquel otro “inmaculado” excandidato presidencial del PL. Por eso bien dice el refrán: “Dime de lo que presumes y te diré de lo que adoleces”.

OVNI. Dicho y hecho, el activista de Libre y presunto ministro de Seguridad jura por Julissa que la coca del barco no la cargaron en Puerto Cortés, sepa Judas dónde. Habrá sido algún Ovni en alta mar. ¿Narcomarcianos?

GANANCIA. Para Isaías Barahona, expower de las Fuerzas Armadas, Honduras sacó una “ganancia neta” con el Tratado Marítimo con mucolandia y lo que queda ahora es que la Naval y compañía ejerzan la soberanía que le corresponde en la salida al Pacífico.

SALIDA. La bulla es que “Mel” Zelaya no quería, por nada del mundo, que el Tratado fuera ratificado -solo porque lo firmó JOH- pero no le quedó de otra que ordenarle a su conserje del Congreso -vía Carlón- que le diera viento, porque resulta que el proyecto del tren interoceánico no será posible sin una salida al Pacífico. Hasta en eso.

BRAVA. Ante tantas especulaciones, gestadas por la misma gente de Libre -en público y en privado- de que se quedarán a la brava en el poder -por lo mal que andan en todas las encuestas- Isaías Barahona está seguro que las Fuerzas Armadas no lo permitirían.

VUELTA. Pero, por si las moscas y la ilustre institución se le da vuelta en lo parejo a la Patria y sale con un domingo siete, IB no tiene duda que el pueblo no lo permitiría y que aquí arderá.

FIESTA. Mañana, Domingo de Ramos e inicio de la Semana Santa, la mayor fiesta de la cristiandad católica. Ojalá y la gente con el corazón podrido aproveche esta época para reflexionar y arrepentirse de todo el daño que le sigue causando a la pobre Honduras.