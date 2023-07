Emsula y Link lanzan promoción para creadores “Destapá tu lado creador”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Embotelladora de Sula S.A. Emsula y su marca líder “Link” realizan el lanzamiento de una promoción dirigida para todos aquellos que disfrutan su sabor, en especial para los que disfrutan de crear cualquier tipo de contenido en redes sociales.

La promoción se titula: “Destapa tu lado creador”. En esta promoción masiva, los ganadores podrán ganar mini trípodes, trípodes con luz, cintas LED, audífonos, micrófonos para PC, sillas “gamer”, cámaras web para PC o monitor de PC, pizzas personales de Pizza Hut y mucho líquido gratis.

Participan las presentaciones con tapa dorada de Link de 6.5 onzas vidrio, 7 y 12 onzas PET no retornable de Banana y Naranja, PET no retornable de 500 mililitros de Banana, Naranja, Toronja, Uva y Coco, PET 1.25 litros de Banana, Naranja, Toronja, y 3 litros PET no retornable de Banana y Naranja.