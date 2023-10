Carlos Mats hace de la Inteligencia Artificial su boleto por el mundo

Se trata de las ponencias “La era de la Inteligencia Artificial”, inaugurada en la Torre BBVA México y en el auditorio del prestigioso Club 51; “El Metaverso”, presentada por primera vez en el Foro Forbes Tech Future, y “Criado por el Internet”, inaugurada en la Universidad de Texas. Más recientemente, también estuvo al frente de la primera pasarela de modas hecha con IA en Latinoamérica, en el evento AI Fashion Night, en el Club 51 en México, junto a casa RCANO.



“Me gusta mucho compartir mis pasiones, y de eso se tratan mis conferencias, entonces, se me ha hecho natural. Me parece que desde pequeño he tenido la facilidad de expresarme frente al público. Cuando estaba en el colegio me gustaba mucho hacer exposiciones. Incluso, una vez me pusieron de maestro de ceremonias para un evento del Día de la Madre”, recordó Mats.