Mujer dice que “no” en el altar; novio se niega a pagar la boda

CÓRDOBA, ESPAÑA.- Un insólito momento circula en redes sociales cuando una novia dijo un rotundo “no” a la gran pregunta antes de casarse con su novio en Chinú, Córdoba. El video muestra cuando la novia, Jesica Avilés, se encontraba con su futuro esposo, Santiago Restrepo, en su ceremonia a punto de casarse. Solo faltaba que Avilés respondiera la gran pregunta. “En tu sano y cabal juicio, ¿es tu deseo contraer matrimonio civil por el trámite notarial con Santiago Restrepo Vega?, preguntó la abogada.

Luego de la pregunta, la novia se quedó en silencio durante varios segundos, generando un ambiente incómodo para el novio y los invitados. “No sé, porque hubo inconvenientes precisamente hoy”, dijo la novia.

Se hizo viral un video de una boda fallida en Chinú, Córdoba. Cuando la notaria le preguntó a la novia Jesica Avilez que si se quería casar con Santiago Restrepo, esta dijo que no. El novio se negó a pagar la fiesta y les tocó hacer “vaca” a los amigos. pic.twitter.com/IjXVqX1x5q — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023

Tras ese momento tan tenso, los invitados quedaron en silencio y solo se escuchó los aplausos de un hombre diciendo: “¡Listo! ¡Perfecto! Es lo mejor que pasó”. Avilés empezó a explicar el motivo de por qué no aceptó ser esposa de Restrepo. “El papá no está de acuerdo con esto. El papá de Santiago, me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá”, inició diciendo la novia.

Además, expresó su incomodidad sobre el trato de Santiago hacia sus hijas, dándole prioridad a ellas. “Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine, pero me encontré con esto, fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo”.

Reacción de los usuarios

El video ha generado revuelo en redes sociales donde muchos de los comentarios han demostrado apoyo a la novia sobre su decisión. “Primero mis hijos, una verdadera mujer siempre pone a sus hijos antes que a cualquier hombre”, ”Para eso justamente es la pregunta; aceptas o no? Si ella sintió en su corazón que decir NO era lo mejor sea cual sea la razón, es su vida”, “Me encanta cuando dice: primero mis hijos. Que sea ejemplo para muchas o muchos”, eran algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en los videos.

Por otro lado, otros internautas mencionaban que ella tomó esta decisión porque no amaba a su pareja. “Vea, pues. La novia no lo amaba...cuando no se quiere, cualquier excusa es perfecta. Pero esta, es mundial, el papá. En últimas, mejor que sea así, a tener una relación de parapeto”.

Invitados pagaron la ceremonia

Luego de que se cancelara la boda, la pareja se marchó del lugar sin pagar la ceremonia, por lo que los invitados tuvieron que quedarse por más tiempo para ayudar a cubrir los gastos del evento. En otro video se muestra a una de las invitadas anunciando que los que quieran quedarse por más tiempo, se unan a la colaboración para poder cubrir los gastos.

“El señor aquel (haciendo referencia al novio) era el encargado de pagar todo. Hizo las ilusiones y ahora le salió a la señora del evento con nada, que él no se había hecho compromisos con ella”, inició diciendo a los invitados. Agregó: “Todos (estamos) aportando nuestro granito de arena con los sobres que trajimos para poder pagarles a los señores que vinieron hasta acá, repartieron los pudines y poder seguir con la fiesta nosotros. Si no van a pagar nada, allá está una puerta y allá está la otra”. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre los motivos detrás de la decisión de la novia, solo las explicaciones que dio en el video.

Sigo con los videos de la plantada que le pegó la novia chinuana Jessica Avilez a su prometido, en pleno matrimonio notarial. Cómo el novio se negó a pagar la cuenta del matrimonio, los invitados hicieron “vaca” para sufragar los gastos. pic.twitter.com/YBdtnxELtW — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico