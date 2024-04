“Selvin Evangelista”, el joven que acompaña a Shin Fujiyama en su carrera

Selvin se unió a la carrera en el tercer día de la maratón. El joven reveló que su novia lo motivó a participar, ya que al inicio no estaba del todo seguro si sumarse o dejar escapar la oportunidad.

De igual forma, relató que su familia se siente sumamente orgullosa de él por apoyar la educación de la niñez a través de este reto, con el cual se busca construir la Escuela Experimental de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Selvin al inicio no contaba con la indumentaria adecuada para correr, pues proviene de una familia humilde. No obstante, eso no fue obstáculo para correr kilómetro tras kilómetro.

Su determinación y compromiso conmocionó a los hondureños, haciendo que un grupo de ciudadanos decidiera apoyarlo brindándole calzado y vestimenta deportiva.