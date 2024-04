Despiden a elaboradores de frituras por altos precios de materia prima

“Mi jefe me dijo que ‘no vengas más’. Cuando le pregunté por qué, dijo que no podía seguir pagándome porque todo está caro. Ahora, mi papa estamos viendo cómo irnos para el norte (Estados Unidos)”, expresó el ex-freidor.

Marco Padilla, seudónimo utilizado para exponer el testimonio de uno de los microempresarios del rubro, mencionó que el tema de las alzas es “complicado” porque Protección al Consumidor solo les “receta multas” cuando ven que todo va a subir de precio.

“No me pregunte mucho de eso (precios de productos) porque ellos solo vienen y quieren cerrarle el negocio a uno cuando hablamos la verdad. No ponga mi nombre ahí porque no quiero problemas con nadie”, dijo el elaborador de alimentos.

Sin embargo, al referirse a los despidos de empleados, Padilla comentó: “Tuve que despedir a mi gente. Éramos más de siete aquí, y hoy solo estoy con mi mujer porque no puedo pagar más y todo está caro”.