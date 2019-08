Google Go, el buscador que no necesita conexión a internet rápido

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Google lanzó este martes una nueva aplicación móvil que consume menos almacenamiento interno y memoria.



Google Go permite buscar la misma información de Google pero no necesita conexión a internet rápido y estable.



La app ya había sido lanzada en 2017, pero solo para algunos países, sin embargo, ahora es global.



Expertos dijeron que Google Go tiene apenas 7 MB, por lo que no ocupa menor espacio y permite que el teléfono sea rápido.



También, crea versiones web de la aplicación, es decir que el resto de apps no necesitan descargarse y liberar espacio interno.

La app permite usar Lens para traducir textos en fotos y puede ser de texto a texto o de texto a audio.



Esta aplicación está disponible en Play Store para los dispositivos Android con Lollipop reciente.



Google también mostró hace algunas semanas una aplicación para trabajar en documentos sin necesidad de internet.



La app Google Docs funcionará solamente en Google Chrome, porque es el único que permitirá trabajar sin conexión.



También deben de verificar si cuentas con el espacio disponible en tu dispositivo, para que de forma automática Google descargue los documentos que tengas guardados en la cuenta.

Una vez descargados en el dispositivo, podrán abrirlos y comenzar a trabajar en ellos, de esta forma, cuando tengan acceso a Internet, los cambios se guardarán por sí solos.