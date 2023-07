No hay pandilleros acusados por la masacre de 13 personas en Choloma, Cortés

No obstante, un equipo de EL HERALDO validó que 11 días después no han sido presentados requerimientos contra estos individuos por homicidio múltiple.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El 26 y 27 de junio de 2023, la Policía Nacional capturó a tres personas señaladas como partícipes en la masacre de Victoria, Choloma , no obstante en el libro de requerimientos de los juzgados figuran por los delitos de tráfico de drogas y posesión ilegal de armas y no por homicidio múltiple.

En el libro de requerimientos de los juzgados de San Pedro Sula, con fecha 29 de junio, hora 8:42 AM, textualmente se indica que Carías Molina fue requerido por los delitos de tráfico de drogas, porte de arma de fuego, porte ilegal de municiones de uso prohibido, uso indebido de uniforme, insignias y equipo policial o militar y asociación ilícita.

En el caso de Colindres Hernández y Hernández Gutiérrez, figura en el libro con fecha 29 de junio a las 9:00 AM que fueron requeridos por los mismos delitos.

Gustavo Sánchez dijo que se está haciendo toda la evaluación necesaria para sumarles los delitos por la masacre de Choloma. Agregó que de hecho no solo se presentará contra estos tres capturados, sino contra alrededor de siete personas. Aseveró que la investigación técnica científica no es fácil, porque hay que acreditar la participación de estas personas cuando el delito no está en flagrancia.