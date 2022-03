Hombres vestidos de agentes matan a jovencito en la colonia Villa Nueva de la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un menor de edad fue asesinado a disparos la noche del sábado en el sector dos de la colonia Villa Nueva de la capital de Honduras.

El menor respondía al nombre de Joan Sebastian Lagos Laínez, de 17 años de edad, quien se encontraba de visita en la popular colonia cuando fue atacado.

La madre del menor contó que él estaba afuera de la vivienda de sus familiares, cuando hombres vestidos con indumentaria policial llegaron hasta donde él estaba y le dispararon en reiteradas ocasiones dejándolo gravemente herido.

“Me decía ‘mamá, no sé si ir o no ir’ y yo le decía que si no quería ir que no fuera y pues en eso llegaron a traerlo y se fue para Villa Nueva, estando allá pasaron 10 encapuchados y lo agarraron a tiros y mi cipote no era un niño de la calle”, aseguró la acongojada madre.

Reiteró que su hijo no tenía problemas con nadie y que no entiende cómo pasó todo.

Luego de ser atacado el menor fue trasladado hasta la Clínica Periférica de la colonia Hato de Enmedio, donde minutos después de su ingreso falleció debido a la gravedad de las heridas.

