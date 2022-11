Dos hipótesis investigan en doble crimen de jovencitas en La Lima, Cortés

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Las indagaciones del crimen de Cinthia Carolina Castro Castañeda y Génesis Nasareth Cerrato Montes tienen como primera hipótesis el móvil pasional, según las pesquisas preliminares de las autoridades de la Policía Nacional.

A las dos jovencitas las asesinaron la madrugada del domingo en la colonia Los Maestros. Cinthia Carolina (de 26 años), hija del pastor evangélico Roberto Cerrato, y la bailarina Génesis Nasareth (de 19 años), fueron atacadas por pistoleros frente a la casa de la primera.

Las autoridades policiales informaron que la otra hipótesis que se maneja es que las ahora occisas vivían en una zona de La Lima que es de dominio de la Mara Salvatrucha y el lugar de la fiesta en la aldea San Juan a la que asistieron el sábado es territorio de la Pandilla 18.

Las autoridades indicaron que el domingo se presentó a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) el conductor del taxi que aparece en unos videos transitando en la zona a la hora que asesinaron a las jovencitas.

Se informó que al taxista se le tomó declaración y relató que las dos jóvenes eran sus clientes y él siempre les daba el servicio de transportarlas. Al ruletero solo le tomaron su declaración y no fue detenido.

Génesis Nasareth Cerrato fue enterrada el lunes a eso de las 10:00 AM en un cementerio de El Progreso, Yoro y su amiga Cinthia Carolina Castro en horas de la tarde en un cementerio de La Lima.

Olivia Castañeda, madre de Cinthia Carolina, dijo que “me la asesinaron, horrible, me duele lo que me le hicieron a mi niña”. “Los sueños de ella es que un hermano (que vive en Estados Unidos) la iba a mandar a traer con sus dos niños. En enero nos íbamos con ella porque desde el año pasado que la despidieron del trabajo no había podido conseguir empleo”.

