$!“¿Dónde estás? ¿Estás bien?”: Familiares buscan a joven modelo desaparecida en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Preocupados y desesperados están los integrantes de una familia capitalina tras la repentina desaparición de la joven Iris Ivonne Villatoro Ávila, de quien no se sabe de su paradero desde el pasado miércoles 23 de marzo.

La hondureña es una reconocida modelo y estudiante de la carrera de Odontología.

De acuerdo a la información vertida por sus familiares, la universitaria habría desaparecido pasadas las 4:00 de la tarde, luego de salir de su apartamento ubicado en residencial La Hacienda en Tegucigalpa.

“Es un caso muy difícil. Se ha desaparecido desde el miércoles, posiblemente sería desde las 4:00 de la tarde. Son seis días. Estamos ansiosos de poder saber dónde se encuentra. Estamos muy desesperados”, declaró a un noticiero Iván Villatoro, padre de la muchacha.

El progenitor adelantó que ya acudieron a las autoridades policiales para establecer la denuncia legal del hecho.

“Ya los señores de investigación están haciendo su parte para ver si se puede llegar a donde esté ella y darnos cuenta de la realidad”, ahondó.

Asimismo, le solicitó a su hija que se comuniqué tan rápido como sea posible con su familia.

Sus parientes aseguraron que no existe ningún indicio que confirme que Iris Ivonne haya abandonado su hogar por decisión propia, pues sus pertenencias y hasta su vehículo siguen dentro de su residencia.

“Hija, tenés que comunicarte con tu hermano y con nosotros, con la familia, porque deseamos saber todo de ti. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Por favor, tienes que volver a comunicarte de nuevo con nosotros. Estamos esperando tu regreso”, dijo muy consternado.

En tanto, su hermano Daniel afirmó que la modelo no tenía ningún problema grave que la hiciera desaparecer así como si nada.

“Que yo tenga entendido ella es una persona comunicativa, no confrontativa y no tenía ningún problema tan grave, así que se pudiera decir que no podía regresar a la casa por dicho problema. No podemos decir que por cierta situación se ha negado la bienvenida a ella aquí”, subrayó.

Asimismo, reveló que la pareja sentimental de Villatoro Ávila habría sido la última persona que la vio antes de reportarse su ausencia.

“Actualmente, estaba viviendo con el novio. Con él hemos tenido comunicación y el fue la última persona que la vio a ella”, señaló.

“El día de ayer se puso la denuncia. (Nos dijeron) que se iba a hacer una investigación de hechos sobre el caso. Nosotros como familiares tanto las amigas de ella, las personas que la conocen, la Facultad de Odontología, todas las personas allegadas que han tenido un contacto con ella saben que es una persona pura que puede tener un carácter fuerte, pero es la esencia de ella... nos tiene tristes a nosotros”, agregó.

Cualquier persona que tena información sobre Iris Ivonne puede comunicarse a los teléfonos (504) 9926-6754 o al 3200-3216.

