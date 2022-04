Choque entre turismo y microbús deja tres personas heridas en Santa Cruz de Yojoa

CORTÉS, HONDURAS.- Un fuerte choque entre dos automotores dejó como saldo tres personas lesionadas en la aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.

De manera preliminar se identificó a dos de las víctimas como Miguel Cruz de 33 años y Aníbal Coz de 29.

VEA: Transportistas impiden paso a padre que cargaba en brazos a su bebé muerta en La Ceiba

El hecho fue protagonizado por un vehículo negro tipo turismo y un microbús rojo, ambos con varios golpes que dejaron grandes pérdidas materiales a sus propietarios.

Tras la brutal colisión, personal del Cuerpo de Bomberos se trasladó hasta el lugar donde brindaron los primeros auxilios a las personas heridas.

Una patrulla de carretera de la Policía Nacinal también se hizo presente para realizar los procedimientos necesarios en torno al caso.

+Muere conductor tras colisionar contra poste en bulevar Fuerzas Armadas

En imágenes compartidas en redes sociales se observa cómo uno de los carros quedó en medio de la pista, mientras el microbús terminó a orillas de la vía y entre los matorrales.

Hasta ahora se desconoce si el accidente respondió a fallas mecánicas o si se trataría de un error o imprudencia por parte de uno de los conductores.

A vísperas del asueto por Semana Santa, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) recordó a la población no violentar la Ley de Tránsito, recomendando a la ciudadanía no conducir bajo los efectos del alcohol, no exceder el límite de velocidad y revisar sus vehículos antes de salir de sus hogares.