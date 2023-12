Sin embargo, contrario a todo lo descrito por Romero, que el coronel Arita no intervino para que la abogada Diana Zelaya cruzara sin ser revisada, más que la dejaran pasar por “humanidad”, sometiéndose al procedimiento normal, el requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público (MP) reza textualmente que el coronel Arita “ordenó al personal de servicio que la dejaran pasar y que no comunicaran por radio de la situación por que no quería que nadie escuchara”, elemento en la investigación que causa suspicacia.

Al siguiente día, el coronel José Arita y el asesor legal del INP, Luis Rodríguez, viajan a Tegucigalpa, a las oficinas del INP, para enterar que han recibido el dinero de parte de la abogada Diana Zelaya, para la celebración de las cenas, para toda la población de ese reclusorio y no sólo de la Pandilla 18.

En ese momento el director de La Tolva, el coronel José Arita y el asesor legal del INP, Luis Rodríguez, fueron arrestados por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).