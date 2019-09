Matan a dos hombres y luego queman sus cuerpos en Silca, Olancho

OLANCHO, HONDURAS.- Dos personas muertas e igual número de heridas dejó una supuesta emboscada de la que fueron víctimas cuatro integrantes de una misma familia en la aldea Rosa Silva del municipio Silca, Olancho.



De acuerdo con las informaciones, las víctimas habían salido de su vivienda con destino a la montaña Rey, donde realizaban trabajos de agricultura.

DE INTERÉS: Pareja cae de un puente tras perder el control de su motocicleta



Sin embargo, en el camino un grupo de hombres los rodearon y les dispararon en reiteradas ocasiones, después le prendieron fuego al vehículo donde dos hombres fueron calcinados por las llamas.



A los ahora occisos los acompañaban dos mujeres, quienes fueron trasladadas al hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho, donde se desconoce su estado de salud.



Personas que conocían a las víctimas aseguraron que no saben el motivo del hecho, no obstante, las autoridades no descartan problemas personales.



El hecho habría ocurrido a eso de las 6:00 de la mañana. Varias imágenes que circulan en redes sociales muestran los cuerpos calcinados de los dos hombres.



Una de las víctimas quedó sobre la paila del automotor completamente carbonizado, mientras el segundo quedó a solo centímetros del vehículo con varias quemaduras en su cuerpo.

ADEMÁS: Capturan a pandillero salvadoreño en la colonia Hato de Enmedio