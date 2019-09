Sacerdote se negó a bendecir a difunto por haber sido un corrupto

HIDALGO, MÉXICO.-Un sacerdote asignado a una iglesia de Tlanalpa, Hidalgo, se negó a bendecir al difunto luego de decir que el fallecido era un corrupto.



Los familiares del hombre llamado Alejandro Carvajal, originario del municipio de Tlanalpa, celebraron una misa en su honor sin imaginar lo que pasaría en pleno servicio.



En un momento de la misa el sacerdote comienza a retirarse del lugar y se niega a darle la bendición a Carvajal, ya que para él fue un hombre corrupto y por ende no sería bien recibido en el reino de Dios.

El inusual momento fue grabado con un teléfono por uno de los feligreses quien seguía de cerca por todo el atrio a los enardecidos dolientes y al sacerdote que se negó a bendecir al difunto.

"Sáquenlo, sáquenlo, es un corrupto", les decía

En las imágenes se observa como hasta empujan al religioso para obligarlo a proceder con la bendición, luego lo llevan delante del féretro para que rocíe sobre él agua bendita.



“Tras la celebración el sacerdote no hizo remembranza al dolor que embargaba a la familia, sino seguía pidiendo que el cuerpo se retirara de la iglesia”, compartieron junto al post en Facebook para denunciar la actitud del sacerdote.

De acuerdo a la edición local del periódico Milenio, los familiares del fallecido están recolectando firmas para pedir un nuevo sacerdote para la comunidad.



“Nuestro familiar era una persona muy devota, no un corrupto, pertenecía al comité guadalupano del pueblo, muy allegado a la iglesia, no se merecía esto”, demanda la familia en el documento contra el padre que se negó a bendecir al difunto.