Hombre disfrazado de unicornio roba tienda en EEUU   

BALTIMORE, ESTADOS UNIDOS. -Al parecer no todos los unicornios son la viva imagen de la pureza.



Una persona disfrazada de unicornio, equipada con una barra de metal, intentó robar una tienda de conveniencia el sábado por la mañana en la localidad de Baldwin, informó la policía del condado de Baltimore.



Las autoridades llegaron poco tiempo después de la apertura de la tienda High’s a las 5 de la mañana para atender el reporte de robo.



El sospechoso había huido en un auto plateado, dijo la policía, que localizó el que parecía ser el mismo vehículo luego de un choque. Ningún otro auto estuvo involucrado en el accidente.



La policía dijo que dos personas involucradas en el accidente fueron trasladadas a un hospital y que los detectives trabajaban para determinar su participación en el robo. De momento no se han presentado cargos.



Las autoridades no dieron a conocer si se llevaron dinero o mercancía durante el robo.

