Los 11 mandamientos de la Iglesia de Satán que provocan indignación al cristianismo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La iglesia de Satán es una religión que practica ritos, posesiones y blasfemias en contra del cristianismo. Su fundador fue Anton Szandor LaVey, también conocido como el Papa Negro.



Para el satanismo existen nueve pecados: estupidez, pretensión, solipsismo, autoengaño, conformismo, falta de perspectiva, el olvido del pasado ortodoxo, el orgullo contraproducente y la falta de estética.



La página de History Channel recopila los 11 mandamientos escritos por el fundador de la iglesia de Satán.



Estos son los 11 mandamientos de la Iglesia de Satán:

1. No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido.

2. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos.

3. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas allá.

4. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad.

5. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento.

6. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada.

7. Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido.

8. No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo.

9. No hieras a niños pequeños.

10. No mates animales no humanos a menos que seas atacado, o para alimento.

11. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo.



Además tienen nueve preceptos:

1. Satanás representa la indulgencia en lugar de la abstinencia.

2. Satanás representa la existencia vital en lugar de los sueños espirituales.

3. Satanás representa la sabiduría sin contaminación en lugar del autoengaño hipócrita.

4. Satanás representa la gentileza hacia aquellos que la merecen, en lugar del amor desperdiciado en ingratos.

5. Satanás representa la venganza en lugar de poner la otra mejilla.

6. Satanás representa la responsabilidad por los responsables en lugar de la preocupación por los vampiros psíquicos.

7. Satanás representa al hombre sólo como otro animal, a veces mejor y más a menudo peor que los que caminan a cuatro patas, el cual, a causa de su “desarrollo divino e intelectual”, se ha convertido en el animal más terrible de todos.

8. Satanás representa todos los denominados pecados que conducen a la gratificación física, mental o emocional.

9. Satanás ha sido el mejor amigo que ha tenido nunca la Iglesia ya que le ha mantenido el negocio todos estos años.