VIDEO: "Mel" Zelaya mintió al decir que el dinero en su equipaje no era de él

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, aceptó ante los agentes de la División de Seguridad Aeroportuaria (DSA) del aeropuerto Toncontín, que no declaró el dinero que llevaba en su equipaje personal, según se escucha en un video que circula en las redes sociales.



El material audiovisual también demuestra que el exmandatario se contradijo en el tuit donde aseguró que el dinero encontrado en sus pertenecías no era de su propiedad.

En el video se ve a los agentes del DSA en el "cuartito" de migración con las pertenencias de Zelaya. Minutos después ingresa el coordinador de Libre y lo primero que hizo fue abrir la mochila donde se hallaron los dólares.



-"Buenas, le voy a revisar el equipaje", le dice la agente del DSA a Zelaya, mientras este se acerca a una silla, toma su mochila y saca un sobre de papel manila, donde llevaba el dinero.



-¿Cuánto dinero porta, don Manuel?



-Aquí debe haber unos siete mil dólares, creo yo. Esto es un error, tener este dinero aquí.



-12 mil dólares lleva, don Manuel.



- No sé, habría que contarlo.



-¿Y lo declaró don Manuel?



-No, no lo declaré.



Segundos después entran dos personas DSA al "cuartito" y uno de ellos confirma la cantidad que sobrepasa los 10, 000 dólares que estable la Ley.

Versión dudosa

El expresidente Zelaya, sin embargo, contó otra historia distinta a la del video. Y en declaraciones que dio a los medios de comunicación en llamadas telefónicas acusa a los empleados de Migración de introducirle un sobre con el dinero.



“Me quitaron la mochila y luego aparece una bolsa de manila con dinero. Ese dinero no es mio”, dice un convencido Zelaya.

Este mismo punto de vista lo sostiene el expresidente en un mensaje que colocó en su red social de Twitter, en el que asevera que ese dinero no le corresponde y que más bien alguien se lo insertó en su mochila.



El sobre de papel manila con los 18,000 dólares estaba en la mochila, es decir, en la maleta de mano y no en el equipaje externo. Por lo que si el dinero fue encontrado en la mochila de mano, la única manera en que pudo aparecer allí es que él le dio la mochila a alguien, para que se la cuidara y le metió el dinero en ese momento o como él mismo lo reconoce, ese dinero estaba allí con su visto bueno.

De hecho, en el video claramente se ve a un Zelaya que directamente abre la mochila y se va directamente a sacar la bolsa de manila y empieza a mostrar el dinero ante los agentes migratorios.



Lo otro que el mismo Zelaya no explicó con claridad es sobre qué pasaporte presentó en el control migratorio pues aduce que tiene dos, uno corriente y otro diplomático. Es sabido que el personal que tiene pasaporte diplomático, no es objeto de un control riguroso de parte de seguridad como lo hacen con cualquier persona que usa un pasaporte corriente.